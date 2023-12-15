Певец-воин ВСУ YARMAK стал жертвой грабителей в поезде

Рэп-исполнитель, воин YARMAK. Фото: instagram.com/yarmak_music/

Служащий в рядах ВСУ рэп-исполнитель Александр Ярмак (YARMAK) сообщил, что стал жертвой преступления. Он ехал в поезде Киев-Днепр, когда воры открыли купе и украли рюкзак с ноутбуком и камерой Go Pro.

Об этом рэпер поделился в своей социальной сети.

Читайте также:

У YARMAK украли самое ценное

YARMAK поделился жизненным опытом, который, по его словам, может оказаться многим полезным. Артист признался, что это не в первый раз, когда воры грабят пассажиров и призвал Укрзализныцю разобраться в ситуации.

Рэп-исполнитель, воин YARMAK. Фото: instagram.com/yarmak_music/

Рэп-исполнитель, воин YARMAK. Фото: instagram.com/yarmak_music/

"В соседнем купе у иностранцев также украли рюкзак, и украли у человека из кармана air pods. Такое впечатление, что это видео записывается в 1998 году, но это к сожалению 2023 год, и такой сервис предоставляет Укрзализныця. Я не впервые слышу такие случаи. Вчера на этом же самом поезде у военного украли все вещи. Он вышел в брюках, обуви и футболке. Поэтому будьте осторожны, следите за своими вещами", — призвал артист.

Музыкант дал совет во избежание ценных потерь.

"Всю информацию, которую записывайте на разные средства, все "сливать" на защищенный носитель, который находится в безопасном городе. Самое ценное, что потерял, уникальные кадры исторических событий на фронте, которые, к сожалению, я не смогу уже восстановить, и осталось только то, что было снято на телефон", — комментирует рэпер.

Напомним, Тарас Тополя с окровавленной головой рассказал о волонтерстве.

Ранее Козловский рассказал, как помогает ВСУ.