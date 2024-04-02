Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Певец-воин ВСУ YARMAK признался, как повлияла война на его брак arrow

Певец-воин ВСУ YARMAK признался, как повлияла война на его брак

2 апреля 2024 10:57
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
YARMAK рассказал об отношениях с семьей во время службы в ВСУ
Рэп-исполнитель, военный YARMAK вместе с женой Анной и дочерью Соломией. Фото: instagram.com/yarmak_music/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Известный украинский рэп-исполнитель Александр Ярмак (YARMAK), защищающий Украину в рядах ВСУ, поделился личным. Артист признался, как расстояние влияет на его отношения с женой и дочерью.

Об этом он рассказал в интервью Славе Демину.

Читайте также:

YARMAK рассказал, как служба в ВСУ меняет отношения в его семье

Музыкант рассказал о том, что во время службы в армии всегда пытается поддерживать связь с семьей. Он часто звонит по телефону жене, однако признается, что такое общение никак не заменяет реальных встреч и кажется, что связь с любимой и дочерью разрушается.

"Я откровенно отвыкаю от семьи. То есть хоть по телефону я говорю с женой, там часто даже на боевых говорю. Сидиш иногда там в подвале и есть свободное время почему не набрать, спросить, как дела, но ты отвыкаешь. Телефон — это совсем другое. Реально я такой думаю, вообще мы еще семья на химическом уровне? Эта связь разрывается", — поделился артист.

Несмотря на непростое время, семья Ярмака старается как можно чаще видеться. Когда у военного не выходит приехать к дочери с женой, они пытаются найти варианты, как встретиться во время его ротаций. Артист признается, что буквально оживает, обнимаясь с близкими людьми.

Музыкант подчеркнул, что долгая разлука негативно влияет на отношения с любимыми.

"Когда я приехал домой, когда ты можешь коснуться своих любимых людей, обнять. Когда ты носишь дочь на руках — все оживает в тебе. Но когда мы долго на боевых и я долго не вижусь с семьей... Хотя они реально мне иногда едут на встречу, когда у нас есть там передислокация или что-то такое, пока группа в пути, мы периодически можем где-то в Днепре встретиться, в Полтаве мы встречались и стараемся все же ехать на встречу друг другу, потому что я скучаю по ним", — объяснил рэпер.

Недавно семья Ярмака отметила 10-летний юбилей. Влюбленные вместе с дочкой отправились на отдых в Карпаты.

Напомним, мы ранее писали, что ведущий Тимур Мирошниченко признался, пойдет ли на фронт за повесткой. А также Дантес, Кацурин и Астафьев присоединились к акции в поддержку пленных защитников.

война
ВСУ
дети
семья
украинские звезды
война в Украине
Yarmak
военнослужащие

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

13:28 Наталья Сумская рассказала о пророчестве, которое услышала в свое время ее мама

26 марта 2024

19:27 С 1 апреля украинцы должны будут прийти в ТЦК без повестки — кого коснется

23 марта 2024

19:49 Работники ТЦК будут обязаны совершать два действия перед вручением повестки

30 марта 2024

01:47 Где могут служить ограниченно пригодные с 1 апреля — полный перечень

22 марта 2024
Новость с фото

03:03 Чем следует обработать лук перед посадкой, чтобы не было стрелок

27 марта 2024

02:45 Мобилизация в Украине — адвокат назвал одну популярную болезнь, освобождающую от призыва

06:44 Сколько военных в Украине до сих пор не были на фронте — официальные данные

30 марта 2024

17:27 Нападение на работников ТЦК на Хмельнитчине — Жорин отреагировал на инцидент

19 марта 2024

14:05 Зима задержится — народный синоптик Диденко назвала регионы, которые заметет завтра снегом

26 марта 2024

07:25 Только люди с высоким IQ найдут спящего котика на сухом дереве за восемь секунд