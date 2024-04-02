YARMAK рассказал об отношениях с семьей во время службы в ВСУ

Рэп-исполнитель, военный YARMAK вместе с женой Анной и дочерью Соломией. Фото: instagram.com/yarmak_music/

Известный украинский рэп-исполнитель Александр Ярмак (YARMAK), защищающий Украину в рядах ВСУ, поделился личным. Артист признался, как расстояние влияет на его отношения с женой и дочерью.

Об этом он рассказал в интервью Славе Демину.

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Музыкант рассказал о том, что во время службы в армии всегда пытается поддерживать связь с семьей. Он часто звонит по телефону жене, однако признается, что такое общение никак не заменяет реальных встреч и кажется, что связь с любимой и дочерью разрушается.

"Я откровенно отвыкаю от семьи. То есть хоть по телефону я говорю с женой, там часто даже на боевых говорю. Сидиш иногда там в подвале и есть свободное время почему не набрать, спросить, как дела, но ты отвыкаешь. Телефон — это совсем другое. Реально я такой думаю, вообще мы еще семья на химическом уровне? Эта связь разрывается", — поделился артист.

Несмотря на непростое время, семья Ярмака старается как можно чаще видеться. Когда у военного не выходит приехать к дочери с женой, они пытаются найти варианты, как встретиться во время его ротаций. Артист признается, что буквально оживает, обнимаясь с близкими людьми.

Музыкант подчеркнул, что долгая разлука негативно влияет на отношения с любимыми.

"Когда я приехал домой, когда ты можешь коснуться своих любимых людей, обнять. Когда ты носишь дочь на руках — все оживает в тебе. Но когда мы долго на боевых и я долго не вижусь с семьей... Хотя они реально мне иногда едут на встречу, когда у нас есть там передислокация или что-то такое, пока группа в пути, мы периодически можем где-то в Днепре встретиться, в Полтаве мы встречались и стараемся все же ехать на встречу друг другу, потому что я скучаю по ним", — объяснил рэпер.

Недавно семья Ярмака отметила 10-летний юбилей. Влюбленные вместе с дочкой отправились на отдых в Карпаты.

Напомним, мы ранее писали, что ведущий Тимур Мирошниченко признался, пойдет ли на фронт за повесткой. А также Дантес, Кацурин и Астафьев присоединились к акции в поддержку пленных защитников.