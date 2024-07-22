Соблазнительная бабушка Деми Мур на седьмом десятке поразила фигурой в бикини

Актриса Деми Мур. Фото: instagram.com/demimoore/

Актриса Деми Мур насладилась отпуском со своей семьей, чтобы отпраздновать 33-й день рождения своей дочери Скаут Уиллис. Звезда "Ангелов Чарли" выглядела невероятно в 61 год в крохотном белом бикини.

Фото в своем Instagram показала Румер Уиллис.

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Деми позировала, держа за руки свою 15-месячную внучку Луэтту. Она первая и пока единственная внучка Деми. В апреле 2023 года Румер родила Луэтту от партнера Дерека Томаса. Деми родила дочерей Румер, Скаут и Таллулу Уиллис от бывшего супруга Брюса Уиллиса.

Актриса Деми Мур. Фото: instagram.com/rumerwillis/

Деми уже много лет удается сохранять стройную фигуру. Она сочетает спорт и здоровое питание, но раньше была одержима физическими упражнениями. В своих мемуарах Inside Out она сказала, что чувствовала, что "не могла прекратить тренироваться" в течение девяностых.

Сейчас звезда соблюдает строгую веганскую диету и употребляет только сырую растительную пищу.

В 2008 году Деми сказала американскому ведущему ток-шоу Дэвиду Леттерману: "Мне кажется, что я всегда была человеком, который искал передовые вещи, которые оптимизируют ваше здоровье и исцеление. Я была в Австрии, производила очищение, и частью лечения была терапия пиявками. Но это не просто болотные пиявки. мы говорим о высокообученных медицинских пиявок".

Напомним, Ева Лонгория показала шикарное тело в бикини. А раньше мы писали, что Наоми Кэмпбелл продемонстрировала фигуру в купальнике.