Соблазнительная Барби разделила с Оппенгеймером обложку Variety

Актриса Марго Робби и актер Киллиан Мерфи. Фото: Variety

Актеры Марго Робби и Киллиан Мерфи снялись для обложки журнала Variety. Звезды позировали в стильной фотосессии издания, для которой Марго Робби снялась в соблазнительном мини-платье в стиле Барби.

Об этом пишет Variety.

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Актеры сыграли главные роли в двух самых громких фильмах этого года: "Барби" и "Оппенгеймер". Фильмы о кукле Барби и физике Роберте Оппенгеймере, стоявшего во главе первых разработок ядерного оружия, вышли примерно в одно время.

Актер Киллиан Мерфи. Фото: Variety

Актриса Марго Робби. Фото: Variety

Актриса Марго Робби и актер Киллиан Мерфи. Фото: Variety

Актриса Марго Робби и актер Киллиан Мерфи. Фото: Variety

В интервью изданию Марго Робби призналась, что от создателей "Оппенгеймера" поступало предложение перенести премьеру, чтобы не пересекаться, однако его отклонили. Создателям "Барби" позвонил по телефону продюсер "Оппенгеймера" Чак Роув и сказал: "Я думаю, вам, народ, следует перенести премьеру".

"И я сказала: "Мы не будем переносить премьеру. Если ты боишься выступать против нас, то ты ее и переноси. А он такой: "Мы не переносим премьеру. Я просто думаю, что тебе лучше ее перенести". И я такая: "Мы не переносим. Я думаю, что на самом деле у нас действительно получилась отличная пара. Это идеальное комбо, Оппенгеймер и Барби", — говорит Марго.

Фильм "Барби" с бюджетом в 145 млн долларов собрал 1,4 млрд долларов в мировом прокате. Фильм "Оппенгеймер" с бюджетом в 100 млн долларов собрал в мировом прокате 953,2 млн долларов.

Напомним, во время презентации новой части "Дюны" актриса получила от фанатов по лицу.

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