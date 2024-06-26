Соблазнительная Ди вон Тиз на шестом десятке голышом станцевала в бокале мартини

Танцовщица Дита фон Тиз. Фото: instagram.com/ditavonteese/

"Королева бурлеска" Дита фон Тиз стала звездой показа Alexis Mabille на Неделе высокой моды в Париже. В финале шоу она исполнила свой культовый номер "Бокал мартини", в котором станцевала обнаженной в гигантском бокале.

Об этом пишет Daily Mail.

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Впервые этот номер Дита представила публике еще в 1993 году, когда только начинала свою карьеру танцовщицы бурлескных шоу. Номер стал ее визитной карточкой, и она продолжает исполнять его и сейчас, через 31 год.

С годами менялись и движения Диты, и ее наряды, но в финале танцовщица по-прежнему сбрасывает с себя бюстгальтер и позирует в пене практически обнаженной.

Идею этого номера 51-летняя Дита в свое время подсмотрела у знаменитой стриптизерши 1940-х Лили Сент Кир, та тоже купалась на сцене в бокале шампанского.

Дита раскрыла секрет того, как она сохраняет свою кожу "безупречной" в свой 51 год.

"Я знаю, что никто не хочет этого слышать, но я бы хотела, чтобы кто-то сказал мне, как правильно спать на спине, когда я была молодой", — сказала она.

Четыре года назад танцовщица научилась спать на спине и сказала, что новое изменение режима "творит чудеса" с ее кожей.

"Я знаю, откуда появилась одна из моих морщин — спала лицом на подушке. Я закрываю глаза, медитирую и сплю, подняв ладони, чтобы мои плечи были откинуты назад", — поделилась она.

Звезда рассказала, почему для нее было важно внести это небольшое изменение в свой распорядок дня.

"Некоторые следы на моем лице остались от солнцезащитных очков, и они останутся целый день", — сказала она.

Дита также пользуется солнцезащитным кремом каждый раз, когда выходит на улицу.

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