Спокуслива Ді вон Тіз на шостому десятку голяка станцювала у келиху мартіні

Танцівниця Діта фон Тіз. Фото: instagram.com/ditavonteese/

"Королева бурлеску" Діта фон Тіз стала зіркою показу Alexis Mabille на Тижні високої моди в Парижі. У фіналі шоу вона виконала свій культовий номер "Келих мартіні", в якому станцювала оголеною в гігантському келиху.

Про це пише Daily Mail.

Читайте також:

Спокуслива Діта фон Тіз роздягнулась в келиху мартіні

Вперше цей номер Діта представила публіці ще 1993 року, коли тільки-но розпочинала свою кар'єру танцівниці бурлескних шоу. Номер став її візитною карткою, і вона продовжує виконувати його і зараз, через 31 рік.

З роками змінювалися і рухи Діти, і її вбрання, але у фіналі танцівниця, як і раніше, скидає з себе бюстгальтер і позує в піні практично оголеною.

Ідею цього номера 51-річна Діта свого часу підглянула у знаменитої стриптизерки 1940-х Лілі Сент Кір — та теж купалася на сцені в келиху шампанського.

Діта розкрила секрет того, як вона зберігає свою шкіру "бездоганною" у свій 51 рік.

"Я знаю, що ніхто не хоче цього чути, але я б хотіла, щоб хтось сказав мені, як добре для тебе спати на спині, коли я була молодою", — сказала вона.

Чотири роки тому танцівниця навчилася спати на спині і сказала, що нова зміна режиму "творить чудеса" з її шкірою.

"Я знаю, звідки з’явилася одна з моїх зморшок — спати обличчям на подушці. Я закриваю очі, медитую й сплю, піднявши долоні, щоб мої плечі були відкинуті назад", — сказала вона.

Зірка розповіла, чому для неї було важливо внести цю невелику зміну у свій розпорядок дня.

"Деякі сліди на моєму обличчі залишилися від сонцезахисних окулярів, і вони залишаться цілий день", — сказала вона.

Діта також користується сонцезахисним кремом кожного разу, коли виходить на вулицю.

Нагадаємо, Ілона Гвоздьова вразила пляжною фотосесією. А раніше Брітні Спірс вразила фігурою без фотошопу.