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Соблазнительная Хэлли Берри поразила откровенным фото в лифте

2 января 2024 15:32
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Соблазнительная Хелли Берри поразила откровенным фото в лифте
Актриса Хэлли Берри. Фото: instagram.com/halleberry/
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Хэлли Берри продемонстрировала роскошную фигуру, чтобы поздравить своих подписчиков с Новым годом. 57-летняя звезда была замечена в черном кружевном комбинезоне в лифте.

Фото актриса опубликовала в своих социальных сетях.

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Звезда сочитала белье с золотым пиджаком, едва прикрывавшим ее пикантные места. Берри хвасталась стройными ногами в туфлях на каблуке в маленьком золотом лифте.

 

Актриса Хэлли Берри. Фото: instagram.com/halleberry/
Актриса Хэлли Берри. Фото: instagram.com/halleberry/

"Привет, 2024!" — это все, что она написала в своем комментарии для своих почти 9 миллионов подписчиков.

Хэлли стала первой — и единственной — афроамериканкой, получившей премию "Оскар" за лучшую женскую роль в 2002 году, и Хэлли рассказала, что ей грустно, что ее успех не повторили другие темнокожие актрисы.

"Прошел 21 год, и никто другой, как я, не вошел в эту дверь. Это очень грустно, потому что я чувствовала, что та ночь что-то значит", — отметила актриса.

Несмотря на это, Хелли признала, что в Голливуде произошли некоторые "изменения" за последний 21 год.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Halle Berry (@halleberry)

Актриса объяснила: "Награды — это еще не все. Мы работаем так, как никогда не работали, поэтому произошли изменения, и это имело значение".

Хэлли запустила собственную продюсерскую компанию, 606 Films, еще в 2014 году.

Хэлли ранее утверждала, что нехватка признания не должна преуменьшать трудолюбие и талант других темнокожих актрис.

"Мы не всегда можем оценивать успех или прогресс по количеству наград, которые мы имеем. Награды — это вишенка на торте — это ваши сверстники, которые говорят, что вы были исключительно великолепны в этом году — но означает ли это, что если мы не получим исключительное отличие, мы не были замечательными и не преуспели, и мы не меняем мир своим искусством, и наши возможности не растут?" — прокомментировала актриса.

Напомним, Анна Тринчер в шубе на голое тело похвасталась роскошными бриллиантами.

Ранее дочь Моники Белуччи в чулках снялась в откровенной фотосессии.

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