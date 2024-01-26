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Соблазнительная Ким Кардашьян засветила выдающиеся формы в "дырявом" платье

26 января 2024 10:42
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Соблазнительная Ким Кардашьян зажгла выдающиеся формы в "дырявом" платье
Бизнесвумен Ким Кардашьян. Фото: Backgrid
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Ким Кардашьян, Кайли и Крис Дженнер посетили показ Maison Margiela во время Недели моды в Париже. 43-летняя звезда реалити-шоу Ким надела черное облегающее платье, которое подчеркнуло ее знаменитые формы.

Об этом пишет Daily Mail.

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Основательница SKIMS выбрала платье с вырезами, сквозь которые были видны ее знаменитые формы. Дополнила образ роскошным ожерельем и туфлями на каблуке.

 

Бизнесвуман Ким Кардашьян с Крис Дженнер. Фото: Backgrid
Бизнесвуман Ким Кардашьян с Крис Дженнер. Фото: Backgrid

 

Бизнесвуман Ким Кардашьян. Фото: Backgrid
Бизнесвуман Ким Кардашьян. Фото: Backgrid

 

Бизнесвуман Ким Кардашьян с мамой и сестрой Кайли. Фото: Backgrid
Бизнесвуман Ким Кардашьян с мамой и сестрой Кайли. Фото: Backgrid

Перед фотографами Ким позировала со своей мамой и сестрой Кайли, поразившей эффектным образом в серебристом платье с короткими рукавами и вырезом декольте.

Выход состоялся после того, как Ким продемонстрировала свою коллекцию сумочек Balenciaga. Она сказала своей команде, что у нее всего около 130 сумок. Каждая сумка стоит около 3000 долларов, и если у нее 129, значит, в комнате было продукта на сумму почти 400 000 долларов. Это примерно средняя стоимость дома в Соединенных Штатах.

Это произошло после того, как Ким была подвергнута критике фанатами после того, как она объявила, что стала представителем Balenciaga, через год после того, как бренд столкнулся со спорами из-за рекламы с детьми и БДСМ-вещами.

Напомним, Лана Дель Рэй похвасталась формами в шелковом белье от Ким Кардашьян.

Ранее Ким Кардашьян снялась в откровенной рекламе косметики.

Ким Кардашьян
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