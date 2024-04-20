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Соблазнительная Моника Белуччи засветила пышный бюст на страницах глянца

20 апреля 2024 13:42
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Соблазнительная Моника Белуччи зажгла пышный бюст на страницах глянца
Актриса Моника Белуччи. Фото: Elle Spain
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Актриса Моника Беллуччи продемонстрировала невероятные формы, позируя для обложки майского выпуска Elle Spain. 59-летняя актриса снялась без белья на страницах журнала.

Об этом пишет Elle Spain.

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Красавица примеряла несколько соблазнительных нарядов, включая элегантные платья с открытыми плечами и пиджаки на голое тело. Образ дополнила золотом и бриллиантами. В разговоре с изданием Моника рассказала о старении.

 

Актриса Моника Белуччи. Фото: Elle Spain
Актриса Моника Белуччи. Фото: Elle Spain

 

Актриса Моника Белуччи. Фото: Elle Spain
Актриса Моника Белуччи. Фото: Elle Spain

"Я такая же, как все: я говорю себе, что противодействовать чему-то, что могущественнее меня, бесполезно. И если время проходит, это значит, что вам повезло все еще быть здесь. Биологический возраст имеет последствия, мы больше не пользуемся преимуществами молодости. Происходит физическая, естественная трансформация, и наступает время, когда вы должны это принять. Важно продолжать чувствовать себя хорошо и делать то, что мне нравится, стимулировать", — рассказала звезда.

Моника настаивает на том, что ее успех состоит не только во внешности.

 

Актриса Моника Белуччи. Фото: Elle Spain
Актриса Моника Белуччи. Фото: Elle Spain

 

Актриса Моника Белуччи. Фото: Elle Spain
Актриса Моника Белуччи. Фото: Elle Spain

 

Актриса Моника Белуччи. Фото: Elle Spain
Актриса Моника Белуччи. Фото: Elle Spain

"Мне 59 лет, и я все еще работаю, поэтому я не думаю, что дело только в красоте. Интерес сводится на нет, если за ним не стоит что-то другое", — говорит актриса.

Ранее Моника поделилась своими мыслями о старении в интервью журналу Sunday Times Style.

Она сказала, что хочет "состариться естественным путем" и не "одержима" сохранением фигуры в свои 50 лет. Она призналась, что предпочитает вино, макаронные изделия и время от времени занятия пилатесом изнурительной тренировке и ограничительными диетами.

 

Актриса Моника Белуччи. Фото: Elle Spain
Актриса Моника Белуччи. Фото: Elle Spain

 

Актриса Моника Белуччи. Фото: Elle Spain
Актриса Моника Белуччи. Фото: Elle Spain

 

Актриса Моника Белуччи. Фото: Elle Spain
Актриса Моника Белуччи. Фото: Elle Spain

"Я не одержима. Я всегда была женщиной с пышными формами, никогда не была худой, такая моя природа. Когда тебе 50 или 60, у тебя нет таких потребностей, как в 20. Ты меняешься", — говорит Белуччи.

Моника появится в долгожданном продолжении фильма "Битлджус", режиссером которого является ее партнер Тим Бертон. Пару впервые заподозрили в романтических отношениях в феврале прошлого года, после того как сфотографировали во время поцелуя на День святого Валентина.

Напомним, Моника Белуччи с любимым в стильных образах позировала во время кинособытия. А новая подружка Касселя поразила откровенной съемкой.

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