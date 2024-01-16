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Стильна парочка — Моніка Белуччі у чоловічому костюмі вийшла в люди з зірковим нареченим

16 січня 2024 12:01
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Стильна парочка — Моніка Белуччі у чоловічому костюмі вийшла в люди з зірковим нареченим
Акторка Моніка Белуччі та Тім Бертон. Фото: Reuters
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Акторка Моніка Белуччі та її наречений Тім Бертом знову вийшли разом на червону доріжку. Пара завітала на телевезійну премію "Еммі" в Великому Яблуці.

Фото зірок з'явилося у соціальній мережі.

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Акторка та режисер обрали схоже за кольоровою гамою вбрання. Бартон вдягнувся чорний костюм, а його супутниця приміряла чоловічий смокинг, який доповнила поясом та метеликом.

 

Акторка Моніка Белуччі та Тім Бертон. Фото: Reuters
Акторка Моніка Белуччі та Тім Бертон. Фото: Reuters

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by WHOOPSEE (@whoopsee.it)

"Що я можу сказати...Я рада, що зустріла чоловіка, по-перше. Це одна з тих зустрічей, які зрідка трапляються у житті... я знаю чоловіків, я кохаю його, і тепер ще познайомлюсь з ним як з режисером — нова пригода починається. Я люблю Тіма, дуже його поважаю. Обожнюю той світ вигаданих монстрів, який він створив. Ідея, що ми можемо навіть темні аспекти перетворити на щось світле. Фільми Бертона про це", — сказала Белуччі, яка буде працювати зі своїм коханим над продовженням легендарного фільму "Біттлджус".

Моніка Белуччі була заміжня за актором Венсаном Касселем, але розлучилася у 2013 році. Моніка та Венсан є батьками доньки Дєви та сина Леоні.

Режисер Тім Бертон раніше був у стосунках з акторкою Хеленою Бонем Картер. Пара розбіглася у 2014 році. Вони виховують двох дітей.

Нагадаємо, Селена Гомес в обтислій сукні затьмарила Кортні Кардаш'ян на врученні Emmy Awards.

Раніше розкішна Дженніфер Еністон вразила дизайнерским бюстьє на червоній доріжці.

Моніка Беллуччі
закордонні зірки
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зіркова пара

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