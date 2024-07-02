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Соблазнительная Рианна в райском уголке позировала в полупрозрачном белье

2 июля 2024 10:04
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Рианна в райском уголке позировала в прозрачном белье
Певица Рианна. Фото: instagram.com/savagexfenty/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Певица Рианна поделилась снимками в нижнем белье на балконе. 36-летняя звезда сфотографировалась в рекламной кампании своей линии Savage X Fenty.

Фото выложила на официальной странице бренда.

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Поп-звезда позировала в черном полупрозрачном комплекте. Дополнила свой образ черными туфлями на каблуке и ослепительными украшениями. Рианна прокоментировала публикацию: "Оригинальное сотрудничество Rihanna X с Адамом Селманом для Savage X возвращается".

 

Певица Рианна в белье
Певица Рианна. Фото: instagram.com/savagexfenty/

 

Певица Рианна в рекламе нижнего белья
Певица Рианна. Фото: instagram.com/savagexfenty/

 

Певица, возглавляющая чарты, и ее давний партнер-рэпер A$AP Rocky являются родителями сыновей RZA и Riot.

Рианна и A$AP — настоящее имя Раким Майерс — были друзьями на протяжении многих лет, а также работали вместе, прежде чем они влюбились четыре года назад и создали семью. В 2013 году Рокки открыл американскую часть мирового тура Rihanna's Diamonds. В том же году Рианна тоже снялась в его музыкальном клипе Fashion Killa. В ноябре 2020 года инсайдер рассказал People, что давние друзья стали парой.

В интервью GQ в 2021 году Рокки сказал, что Рианна была "любовью его жизни" и "единственной". В апреле 2022 года она рассказала Vogue, что на самом деле не планирует сразу заводить детей с певцом.

"Я всегда думала, что сначала будет свадьба, а потом ребенок, но кто говорит, что так должно быть", — сказала она.

Хотя фаны рады новинкам косметических и модных компаний артистки, но некоторые отмечают, что им больше нравится музыка Рианны, которой она давно их не баловала.

Напомним, Даша Квиткова стала звездой обложки известного глянца. А раньше дочь Мадонны снялась в откровенной рекламе.

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