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Соблазнительная Тина Кароль устроила фотосессию в платье на обнаженное тело

31 января 2024 13:15
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Соблазнительная Тина Кароль устроила фотосессию в платье на обнаженное тело
Певица Тина Кароль. Фото: instagram.com/tina_karol/
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Певица Тина Кароль поделилась с поклонниками снимками новой фотосессии. Звезда в платье без белья позирует на белом фоне.

Фотографии опубликовала в своих социальных сетях.

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В кадре Тина позирует в откровенном длинном платье черного цвета с пикантным декольте до пупка. Дополнила образ туфлями на каблуке и пышной прической.

 

Певица Тина Кароль. Фото: instagram.com/tina_karol/
Певица Тина Кароль. Фото: instagram.com/tina_karol/

 

Певица Тина Кароль. Фото: instagram.com/tina_karol/
Певица Тина Кароль. Фото: instagram.com/tina_karol/

 

Певица Тина Кароль. Фото: instagram.com/tina_karol/
Певица Тина Кароль. Фото: instagram.com/tina_karol/

"Гострими іклами ранили, серце загоїло і розпустило чорні троянди, де не знайти ані зради, ані правди. Горда, для когось самозакохана, для себе збережена і незалежна є. Строки начала истории написания песни, которую так полюбили", — комментирует фотографии певица.

Песня "Розы" Тины Кароль о глубоких чувствах, отражающих социальную драму настоящего.

"Песней "Троянди" я хотела заполнить пустоту в сердцах миллионов людей для того, чтобы молчание наконец-то нашло саундтрек и голос. Важными стали лишь те, с кем можно помолчать, будто быть "на одной громкости". "Розы" — это песня о моменте, когда внутри что-то ломается на две части: на измену и правду, на прошлое и будущее", — говорит певица и автор музыки Тина Кароль.

Тина написала смысловую песню о сложных внутренних переживаниях простыми словами, используя лишь акустическую гитару, струнный оркестр и перкуссию.

Напомним, новая избранница Касселя устроила фотосессию топлесс в компании кота.

Ранее невеста Ди Каприо обнажила роскошную фигуру на модном показе.

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