Эктор Хименес-Браво показал новых членов семьи — фото

Дело нелегкое — Эктор Хименес-Браво впервые стал "папой"
Известный украинский ресторатор и судья шоу "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво поделился с поклонниками радостной новостью. В семье звездного шеф-повара пополнение.
Об этом он рассказал на своей странице в Instagram.
Эктор Хименес-Браво показал пушистых малышей
Известный ресторатор поделился с поклонниками трогательными кадрами со своим домашним любимцем — собачкой по имени Лупита. Он сообщил о том, что она впервые родила. Эктор восхитил кадрами маленьких щенков, которые не отходят от своей мамочки.
На другом фото уставший шеф-повар отдыхает после тяжелых родов своей любимицы вместе с другой собачкой по имени Клопик.
"Вчера впервые в жизни принимал роды. Знаете, дело нелегкое, но мы с Лупитой и Клопиком справились. Моя девочка стала мамой. Так интересно наблюдать было за ней, как она сразу начала облизывать щенков, как она их обнюхивала и подпускала к себе. Сейчас она просто не отходит от них, и я тоже", — поделился известный ресторатор.
Поклонники поздравили Эктора с пополнением в семье и пошутили, что ему можно с чистой совестью идти в декретный отпуск.
"Поздравляю. Вы теперь дедушка".
"Теперь Вы, Эктор, официально в декретном отпуске".
"Приветствую, Эктор! Тепло на душе от таких новостей".
"Привет! Пусть приносят радость в этот мир".
Напомним, ранее мы писали, что Эктор Хименес-Браво и Ольга Мартыновская заинтриговали новостью о беременности. А также бывшая экса Ани Лорак была вынуждена прервать беременность.
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