Эктор Хименес-Браво показал новых членов семьи — фото

Украинский ресторатор и судья шоу "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво с домашними питомцами. Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo/

Известный украинский ресторатор и судья шоу "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво поделился с поклонниками радостной новостью. В семье звездного шеф-повара пополнение.

Об этом он рассказал на своей странице в Instagram.

Читайте также:

Эктор Хименес-Браво показал пушистых малышей

Известный ресторатор поделился с поклонниками трогательными кадрами со своим домашним любимцем — собачкой по имени Лупита. Он сообщил о том, что она впервые родила. Эктор восхитил кадрами маленьких щенков, которые не отходят от своей мамочки.

На другом фото уставший шеф-повар отдыхает после тяжелых родов своей любимицы вместе с другой собачкой по имени Клопик.

"Вчера впервые в жизни принимал роды. Знаете, дело нелегкое, но мы с Лупитой и Клопиком справились. Моя девочка стала мамой. Так интересно наблюдать было за ней, как она сразу начала облизывать щенков, как она их обнюхивала и подпускала к себе. Сейчас она просто не отходит от них, и я тоже", — поделился известный ресторатор.

Собачка Лупита Эктора Хименес-Браво с щенками. Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo/

Эктор Хименес-Браво с собачкой Клопиком. Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo/

Поклонники поздравили Эктора с пополнением в семье и пошутили, что ему можно с чистой совестью идти в декретный отпуск.

"Поздравляю. Вы теперь дедушка".

"Теперь Вы, Эктор, официально в декретном отпуске".

"Приветствую, Эктор! Тепло на душе от таких новостей".

"Привет! Пусть приносят радость в этот мир".

Комментарии под публикацией Эктора Хименес-Браво. Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo/

Напомним, ранее мы писали, что Эктор Хименес-Браво и Ольга Мартыновская заинтриговали новостью о беременности. А также бывшая экса Ани Лорак была вынуждена прервать беременность.