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Справа нелегка — Ектор Хіменес-Браво вперше став "татом"

22 липня 2024 16:20
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Ектор Хіменес-Браво показав нових членів родини — фото
Український ресторатор та суддя шоу "МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво з домашніми улюбленцями. Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo/
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Відомий український ресторатор та суддя шоу "МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво поділився із шанувальниками радісною новиною. У родині зіркового шеф-кухаря поповнення.

Про це він розповів на своїй сторінці в Instagram.

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Відомий ресторатор поділився із шанувальниками зворушливими кадрами зі своїм домашнім улюбленцем —собачкою на ім'я Лупіта. Він повідомив про те, що вона вперше народила. Ектор замилував кадрами маленьких цуценят, які не відходять від своєї матусі.

На іншому фото втомлений шеф-кухар відпочиває після важких пологів своєї улюблениці разом із іншим песиком на ім'я Клопік.

"Вчора вперше в житті приймав роди. Знаєте, справа нелегка, але ми з Лупітою та Клопіком впоралися. Моя дівчинка стала мамою. Так цікаво спостерігати було за нею, як вона одразу почала облизувати цуценят, як вона їх обнюхувала та підпускала до себе. Зараз вона просто не відходить від них і я теж", — поділився відомий ресторатор.

Собака Ектора Хіменес-Браво народила
Собачка Лупіта Ектора Хіменес-Браво зі щенятами. Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo/
У родині Ектора Хіменес-Браво поповнення
Ектор Хіменес-Браво з песиком Клопіком. Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo/

Шанувальники привітали Ектора із поповненням у родині та пожартували про те, що йому можна із чистою совістю йти у декретну відпустку.

"Вітаю. Ви тепер дідусь".

"Тепер Ви, Ектор, офіційно у декретній відпустці".

"Вітаю, Екторе! Тепло на душі від таких новин".

"Вітаю! Хай приносять радість у цей світ".

Справа не легка — Ектор Хіменес-Браво вперше став "татом" - фото 3
Коментарі під публікацією Ектора Хіменес-Браво. Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo/

Нагадаємо, раніше ми писали, що Ектор Хіменес-Браво та Ольга Мартиновська заінтригували новиною про вагітність. А також колишня екса Ані Лорак була вимушена перервати вагітність.

Ектор Хіменес-Браво собака українські зірки домашні тварини пологи цуценята Мастер Шеф

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