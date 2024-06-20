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Дело не в таблетках — друзья Кэти Перри раскрыли настоящий секрет ее феноменального похудения

20 июня 2024 11:07
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Дело не в пилюлях — друзья Кэти Перри открыли настоящий секрет ее феноменального похудения
Певица Кэти Перри. Фото: instagram.com/katyperry/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Певица Кэти Перри поделилась откровенным фото со съемок с британским фотографом Джеком Бридглендом, объявив о своем будущем сингле Woman's World. Теперь инсайдеры раскрыли секрет ее похудения.

Об этом пишет Daily Mail.

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Певица переняла диету и тренировку 47-летнего супруга актера Орландо Блума, отказавшись от фастфуда и ограничив употребление алкоголя.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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"Она любит соленую еду, куриные нагетсы и сладкое, но в последнее время она стала гораздо дисциплинированнее и решила придерживаться диеты Орландо. Она больше тренируется, потому что хочет дать несколько концертов, чтобы поддержать свой будущий альбом, поэтому сейчас самое время выглядеть отлично. Орландо был ее правой рукой и помогал ей. Они едят и тренируются одинаково".

Ранее поклонники предположили, что она использовала чудо-препарат для похудения — так любимый знаменитостями, в частности Шэрон Осборн, Скоттом Дисиком Опрой Уинфри — чтобы иметь желанную фигуру.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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"Ее потеря веса не имеет ничего общего с какой-либо помощью препаратов для похудения. Она много работала и ест лучше, чем когда-либо", — делится инсайдер.

 

 

Орландо, который с певицей воспитывает трехлетнюю дочь Дейзи Дав, ранее раскрывал подробности своей диеты и режима физических упражнений, рассказывая GQ, что пытается избегать сахара.

"Я стараюсь иметь сбалансированную диету — зелень и белки. Глютен заставляет меня заснуть. Я много гуляю или езжу на велосипеде. Я выполняю кардио. Поскольку мне за сорок лет, я больше думаю о долголетии", — делится актер.

Он раскрыл больше подробностей во время странного интервью Sunday Times в 2021 году, в котором сказал, что "на 90 процентов питается растениями" и что его первый прием пищи состоит из "каши, орехового молока, корицы, ванильной пасты, ягод годжи". Он также добавил, что периодически ест мясо, потому что иногда "смотрит на корову и думает, что это самое красивое существо в мире".

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Перри, встречавшаяся с британским актером с 2016 года после развода с Расселом Брендом, ранее рассказывала, что поддерживает бодипозитив.

Напомним, Кэти Перри заподозрили в злоупотреблении препаратами для похудения. А раньше мы писали, какого режима похудения придерживается певец Ашер.

Кэти Перри
Орландо Блум
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