Дело не в пилюлях — друзья Кэти Перри открыли настоящий секрет ее феноменального похудения

Певица Кэти Перри. Фото: instagram.com/katyperry/

Певица Кэти Перри поделилась откровенным фото со съемок с британским фотографом Джеком Бридглендом, объявив о своем будущем сингле Woman's World. Теперь инсайдеры раскрыли секрет ее похудения.

Об этом пишет Daily Mail.

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Певица переняла диету и тренировку 47-летнего супруга актера Орландо Блума, отказавшись от фастфуда и ограничив употребление алкоголя.

"Она любит соленую еду, куриные нагетсы и сладкое, но в последнее время она стала гораздо дисциплинированнее и решила придерживаться диеты Орландо. Она больше тренируется, потому что хочет дать несколько концертов, чтобы поддержать свой будущий альбом, поэтому сейчас самое время выглядеть отлично. Орландо был ее правой рукой и помогал ей. Они едят и тренируются одинаково".

Ранее поклонники предположили, что она использовала чудо-препарат для похудения — так любимый знаменитостями, в частности Шэрон Осборн, Скоттом Дисиком Опрой Уинфри — чтобы иметь желанную фигуру.

"Ее потеря веса не имеет ничего общего с какой-либо помощью препаратов для похудения. Она много работала и ест лучше, чем когда-либо", — делится инсайдер.

Орландо, который с певицей воспитывает трехлетнюю дочь Дейзи Дав, ранее раскрывал подробности своей диеты и режима физических упражнений, рассказывая GQ, что пытается избегать сахара.

"Я стараюсь иметь сбалансированную диету — зелень и белки. Глютен заставляет меня заснуть. Я много гуляю или езжу на велосипеде. Я выполняю кардио. Поскольку мне за сорок лет, я больше думаю о долголетии", — делится актер.

Он раскрыл больше подробностей во время странного интервью Sunday Times в 2021 году, в котором сказал, что "на 90 процентов питается растениями" и что его первый прием пищи состоит из "каши, орехового молока, корицы, ванильной пасты, ягод годжи". Он также добавил, что периодически ест мясо, потому что иногда "смотрит на корову и думает, что это самое красивое существо в мире".

Перри, встречавшаяся с британским актером с 2016 года после развода с Расселом Брендом, ранее рассказывала, что поддерживает бодипозитив.

Напомним, Кэти Перри заподозрили в злоупотреблении препаратами для похудения. А раньше мы писали, какого режима похудения придерживается певец Ашер.