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Настоящая дива — стали известны необычные требования Дженнифер Лопес к своим сотрудникам

13 июня 2024 07:28
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Настоящая два – стали известны необычные требования Дженнифер Лопес к своим сотрудникам
Актриса Дженнифер Лопес. Фото: Reuters
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Певица Дженнифер Лопес оказалась в центре истории, где ей приписывают "поведение дивы". 54-летняя поп-звезда переживает непростые времена из-за недавно отмененного тура, слухов о семейных проблемах с супругом Беном Аффлеком и заявлений о "неприятном" поведении.

Об этом пишет Daily Mail.

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Дженнифер Лопес запретила сотрудникам смотреть ей в глаза

Инсайдеры утверждают, что Дженнифер придерживается странного правила "не смотреть в глаза" во время общения со своими сотрудниками.

"Наш друг работал над освещением за кулисами на одном из ее концертов. Всем рабочим был дан строгий инструктаж: не смотреть в глаза Лопес", — заявил один из мужчин в интернете.

В сети возмутились отношением Дженнифер Лопес к своим работникам
В сети возмутились отношением Дженнифер Лопес к своим работникам. Фото: dailymail.co.uk
В сети возмутились отношением Дженнифер Лопес к своим работникам
В сети возмутились отношением Дженнифер Лопес к своим работникам. Фото: dailymail.co.uk
В сети возмутились отношением Дженнифер Лопес к своим работникам
В сети возмутились отношением Дженнифер Лопес к своим работникам. Фото: dailymail.co.uk

Другой рассказал подобную историю, утверждая: "Я знал людей, работавших в Mohegan Sun, казино в США, и им было приказано полностью избегать зрительного контакта с дивой-Дженнифер Лопес. Они смеются над ней до сих пор, потому что там появились гораздо больше знаменитости, которые были гораздо более любезны и дружелюбны".

Другой утверждал, что даже водители лимузинов подлежат тому же правилу.

"По словам моего друга-инсайдера, водителей ее лимузинов проинструктировали так же, они даже не могли смотреть на нее в зеркала заднего вида", — утверждали они.

В сети возмутились отношением Дженнифер Лопес к своим работникам
В сети возмутились отношением Дженнифер Лопес к своим работникам. Фото: dailymail.co.uk
В сети возмутились отношением Дженнифер Лопес к своим работникам
В сети возмутились отношением Дженнифер Лопес к своим работникам. Фото: dailymail.co.uk
В сети возмутились отношением Дженнифер Лопес к своим работникам
Райдер Дженнифер Лопес в гримерке. Фото: dailymail.co.uk

Американский подкастер, выступающий под псевдонимом LABellatini, также поделился историей о якобы "правиле Дженнифер — "нет" зрительному контакту".

"У меня есть друг, работавший над аудиопроектом Джей Ло, и она его выгнала. Остановили все производство и все, потому что он посмотрел ей в глаза. У меня есть еще 15 подобных историй", — добавил он.

 

Актриса Дженнифер Лопес. Фото: Reuters
Актриса Дженнифер Лопес. Фото: Reuters

 

Несколько интернет-пользователей выдвинули подобные обвинения в поведении Дженнифер на съемочной площадке. Один утверждал, что раньше они работали на горнолыжном курорте в Калифорнии, где Дженнифер снимала рекламу для автомобильной компании.

"На стойке регистрации курорта мы получили уведомление о том, что не можем иметь с ней зрительного контакта. Ты можешь в это поверить!?", — делятся в сети.

На днях одна из ведущих рассказала, что с Дженнифер Лопес путешествует больше людей, чем с президентом, и это не шутка.

 

Актриса Дженнифер Лопес. Фото: Reuters
Актриса Дженнифер Лопес. Фото: Reuters

 

"У меня будут проблемы из-за этого, но я хорошо помню о Джей Ло, что был человек, вся работа которого заключалась в том, чтобы держать зеркало с огоньками за кулисами. Помню, как я думала: "Этот бедный человек. Какая странная работа. Он, наверное, ходил в школу искусств и мечтал стать музыкантом, а теперь он держит зеркало Джей Ло", — вспомнила блогер.

Напомним, Дженнифер Лопес и Бен Аффлек поразили редким общим появлением на людях. А раньше мы писали о подробностях семейной драмы Дженнифер Лопес.

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