Klavdia Petrivna выпустила клип с Машей Кондратенко — видео

Украинская певица Klavdia Petrivna. Фото: скриншот YouTube

Загадочная молодая украинская певица Klavdia Petrivna выпустила клип на песню под названием "Їде дах" с певицей Машей Кондратенко, которую подозревают в том, что она прячется под образом исполнительницы. Звезда в очередной раз подогрела интерес к своей персоне.

Клип был опубликован на YouTube.

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По сюжету клипа певица Маша Кондратенко отправляется на концерт Klavdia Petrivna, чтобы узнать, чье лицо прячется за широкими полями ярких шляп.

Исполнительница в очередной раз подогрела интерес к своей загадочной персоне, спев с Машей Кондратенко. Дело в том, что многие украинцы считают, что именно она прячется за образом Klavdia Petrivna.

Маша Кондартенко в клипе "Едет крыша". Фото: скриншот YouTube

На кадрах клипа можно увидеть юную девушку, по имени Соломия Опришко. Украинский блоггер Богдан Беспалов считает, что именно она поет под псевдонимом Klavdia Petrivna.

Справа — Соломия Опришко в клипе "Едет крыша". Фото: скриншот YouTube

На кадрах также фигурирует певица Klavdia Petrivna в своем привычном, таинственном образе, скрывая лицо за широкой шляпой.

"В эфире BREAKING NEWS: Кто же такая Klavdia Petrivna? Предлагаем вам посмотреть прямую трансляцию от специальной корреспондентки Маши Кондратенко, приехавшей в Girne City, чтобы узнать правду", — говорится в описании нового клипа.

Напомним, что мы писали о том, что украинская певица Klavdia Petrivna анонсировала первый сольный концерт. А также певец Артем Пивоваров вспомнил о первой встрече с певицей.