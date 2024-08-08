Klavdia Petrivna выпустила клип с Машей Кондратенко — видео

Настоящая Klavdia Petrivna "засветилась" в клипе с Машей Кондратенко
Загадочная молодая украинская певица Klavdia Petrivna выпустила клип на песню под названием "Їде дах" с певицей Машей Кондратенко, которую подозревают в том, что она прячется под образом исполнительницы. Звезда в очередной раз подогрела интерес к своей персоне.
Клип был опубликован на YouTube.
Klavdia Petrivna выпустила новый клип
По сюжету клипа певица Маша Кондратенко отправляется на концерт Klavdia Petrivna, чтобы узнать, чье лицо прячется за широкими полями ярких шляп.
Исполнительница в очередной раз подогрела интерес к своей загадочной персоне, спев с Машей Кондратенко. Дело в том, что многие украинцы считают, что именно она прячется за образом Klavdia Petrivna.
На кадрах клипа можно увидеть юную девушку, по имени Соломия Опришко. Украинский блоггер Богдан Беспалов считает, что именно она поет под псевдонимом Klavdia Petrivna.
На кадрах также фигурирует певица Klavdia Petrivna в своем привычном, таинственном образе, скрывая лицо за широкой шляпой.
"В эфире BREAKING NEWS: Кто же такая Klavdia Petrivna? Предлагаем вам посмотреть прямую трансляцию от специальной корреспондентки Маши Кондратенко, приехавшей в Girne City, чтобы узнать правду", — говорится в описании нового клипа.
Напомним, что мы писали о том, что украинская певица Klavdia Petrivna анонсировала первый сольный концерт. А также певец Артем Пивоваров вспомнил о первой встрече с певицей.
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