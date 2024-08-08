Klavdia Petrivna випустила кліп із Машею Кондратенко — відео

Українська співачка Klavdia Petrivna. Фото: скриншот YouTube

Загадкова молода українська співачка Klavdia Petrivna випустила кліп на пісню під назвою "Їде дах" із співачкою Машею Кондратенко, яку підозрюють у тому, що вона ховається під образом виконавиці. Зірка вчергове підігріла інтерес до своєї персони.

Кліп був опублікований на YouTube.

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За сюжетом кліпу, співачка Маша Кондратенко вирушає на концерт Klavdia Petrivna, щоб дізнатися, чиє обличчя ховається за широкими полями яскравих капелюхів.

Виконавиця вчергове підігріла інтерес до своєї загадкової персони, заспівавши із Машею Кондратенко. Річ у тім, що багато українців вважають, що саме вона ховається за образом Klavdia Petrivna.

Маша Кондартенко у кліпі "Їде дах". Фото: скриншот YouTube

На кадрах кліпу також можна побачити юну дівчину, на ім'я Соломія Опришко. Український блогер Богдан Беспалов вважає, що саме вона співає під псевдонімом Klavdia Petrivna.

Праворуч — Соломія Опришко у кліпі "Їде дах". Фото: скриншот YouTube

На кадрах також фігурує співачка Klavdia Petrivna у своєму звичному, таємничому образі, приховуючи обличчя за широким капелюхом.

"В етері BREAKING NEWS: Хто ж така Klavdia Petrivna? Пропонуємо вам подивитись пряму трансляцію від спеціальної кореспондентки Маші Кондратенко, яка поїхала в Girne City, щоб дізнатись правду", — йдеться в описі нового кліпу.

Нагадаємо, ми писали про те, що українська співачка Klavdia Petrivna анонсувала перший сольний концерт. А також співак Артем Пивоваров згадав першу зустріч зі співачкою.