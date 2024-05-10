"Настоящая" Марта Фиона Харви из "Оленя" хочет подать на Netflix в суд - детали

Кадр из сериала "Олененок". Фото: Netflix

"Настоящая" Марта — Фиона Харви из "Оленя" дала первое интервью, которое спровоцировало настоящий скандал. Она яростно отрицала преследование комика Ричарда Гадда и заявила, что подаст на Netflix в суд.

Об этом сообщает Daily Mail.

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Стриминговая платформа Neftlix выпустила мини-сериал Оленя (Baby Reindeer), который сразу же стал популярным. Сюжет рассказывает о реальной истории актера и комика Ричарда Гедда (Донни Данна), которого преследует женщина по имени Марта с криминальным прошлым.

В интервью Пирсу Моргану, Фиона Харви утверждает, что встречалась с комиком всего трижды, и действительно называла его "оленёнком".

Она полностью отрицала, что послала Ричарду Гедду 41 000 электронных писем и десятки твитов. "Настоящая" Марта призналась, что написала ему 18 раз в Твиттере, отправила меньше десяти электронных писем, но возразила, что писала ему в Facebook.

"Возможно, было несколько электронных писем, шутливые переписки, но это все", — добавила она.

Харви призналась, что пользуется сразу четырьмя телефонами, ведь ей нравится "держать людей на разных телефонах".

Женщина также возразила, что имела криминальное прошлое как ее прототип в сериале и сказала о том, что Ричард Гедд все придумал. Фиона Харви заявила, что комик просто захотел заработать денег на ее истории и считает его поступок низким.

Она заявила, что непременно подаст на актера и Netflix в суд.

Напомним, звезда "Оппенгеймера" откровенно рассказала об издевательствах российского режиссера. А также началась работа над третьим сезоном культового сериала "И просто так".