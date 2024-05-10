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Справжня Марта із серіалу Оленя дала перше інтерв'ю — про що розповіла

10 травня 2024 11:41
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
"Справжня" Марта Фіона Харві з "Оленя" хоче подати на Netflix до суду — деталі
Кадр з серіалу "Оленя". Фото: Netflix
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

"Справжня" Марта — Фіона Харві з "Оленя" дала перше інтерв'ю, яке спричинило скандал. Вона люто заперечувала переслідування коміка Річарда Гадда і заявила, що подасть на Netflix до суду.

Про це повідомляє Daily Mail.

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Перше інтерв'ю "справжньої" Марти із серіалу "Оленя"

Стрімінгова платформа Neftlix  випустила міні-серіал Оленя (Baby Reindeer), який одразу став популярним. Сюжет розповідає про реальну історію актора і коміка Річарда Гедда (Донні Данна), якого переслідує жінка на ім'я Марта, яка має кримінальне минуле.

У інтерв'ю Пірсу Моргану,  Фіона Харві стверджує, що зустрічалася з коміком лише тричі, і дійсно називала його "оленям".

Вона повністю заперечувала, що надіслала Річарду Гедду 41 000 електронних листів і десятки твітів. "Справжня" Марта зізналася, що написала йому 18 разів у Твіттері, надіслала менше десяти електронних листів і одного листа, але заперечила, що писала йому у Фейсбуці.

"Можливо, було кілька електронних листів, жартівливі переписки, але це все", — додала вона.

Харві зізналася, що користується одразу чотирма телефонами, адже їй подобається "тримати людей на різних телефонах". 

Жінка також заперечила, що мала кримінальне минуле, як її прототип у серіалі та сказала про те, що Річард Гедд усе вигадав. Фіона Харві заявила, що комік просто захотів заробити грошей на її історії і вважає його вчинок низьким. 

Вона заявила, що неодмінно подасть на актора і Netflix до суду. 

Нагадаємо, зірка "Оппенгеймера" відверто розповіла про знущання російського режисера. А також розпочалась робота над третім сезоном культового серіалу "І просто так".

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