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"Настоящая" Марта из сериала "Олененок" подала в суд на Netflix — что требует британка

7 июня 2024 16:34
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Настоящая Марта из сериала Оленя подала в суд на Netflix — причина и что требует звезда
Кадр из сериала "Олененок". Фото: instagram.com/netflixuk/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

"Настоящая" Марта Фиона Харви, на основе истории которой был создан сериал "Олененок", подала в суд на стриминговую платформу Netflix. Британка планирует получить компенсацию в 170 миллионов долларов. Она утверждает, что ее засыпают ненавистью со всего мира из-за ее героини в сериале.

Об этом пишет Daily Mail.

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Фиона Харви жалуется, что ее засыпают хейтом из-за героини "Олененка" Марты, которая преследует британского актера и комика Ричарда Гедда (Донни Данна). Сериал создан на основе реальных событий.

"Настоящая" Марта в иске утверждает, что никогда не преследовала артиста, не совершала сексуального насилия и никогда не несла ответственности за преследование.

Британка подает в суд на Netflix за клевету, халатность, умышленное причинение эмоциональных страданий и нарушение права на публичность.

"Настоящая" Марта из сериала "Оленя" подала в суд на Netflix — что требует британка - фото 1
Кадр из сериала "Олененок". Фото: instagram.com/netflixuk/
"Настоящая" Марта из сериала "Оленя" подала в суд на Netflix — что требует британка - фото 2
Кадр из сериала "Олененок". Фото: instagram.com/netflixuk/
"Настоящая" Марта из сериала "Оленя" подала в суд на Netflix — что требует британка - фото 3
Кадр из сериала "Олененок". Фото: instagram.com/netflixuk/
"Настоящая" Марта из сериала "Оленя" подала в суд на Netflix — что требует британка - фото 4
Кадр из сериала "Олененок". Фото: instagram.com/netflixuk/

Главный герой сериала Ричард Гадд ранее заявлял, что ситуация с анонимностью Харви была "решена", но не объяснил, как именно. Однако он не отказывался от своих слов о том, что его жестоко преследовали.

Фиона Харви отрицала все обвинения в сталкерстве, хотя и признала, что несколько раз встречалась с Гаддом в Камдене, на севере Лондона.

Напомним, стриминговая платформа Neftlix в 2024 году выпустила мини-сериал Олененок (Baby Reindeer), который сразу стал популярным. Сюжет рассказывает о реальной истории актера и комика Ричарда Гедда (Донни Данна), преследуемого женщиной по имени Марта, которая неоднократно привлекалась к уголовной ответственности за сталкерство.

Ранее мы писали, что перенесли съемки четвертой части "Дневника Бриджит Джонс". Также мы рассказывали, что умерла звезда фильмов "Санта-Барбара" и "Коломбо", актриса Дженис Пейдж.

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