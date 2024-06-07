Настоящая Марта из сериала Оленя подала в суд на Netflix — причина и что требует звезда

Кадр из сериала "Олененок". Фото: instagram.com/netflixuk/

"Настоящая" Марта Фиона Харви, на основе истории которой был создан сериал "Олененок", подала в суд на стриминговую платформу Netflix. Британка планирует получить компенсацию в 170 миллионов долларов. Она утверждает, что ее засыпают ненавистью со всего мира из-за ее героини в сериале.

Об этом пишет Daily Mail.

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Фиона Харви жалуется, что ее засыпают хейтом из-за героини "Олененка" Марты, которая преследует британского актера и комика Ричарда Гедда (Донни Данна). Сериал создан на основе реальных событий.

"Настоящая" Марта в иске утверждает, что никогда не преследовала артиста, не совершала сексуального насилия и никогда не несла ответственности за преследование.

Британка подает в суд на Netflix за клевету, халатность, умышленное причинение эмоциональных страданий и нарушение права на публичность.

Кадр из сериала "Олененок". Фото: instagram.com/netflixuk/

Кадр из сериала "Олененок". Фото: instagram.com/netflixuk/

Кадр из сериала "Олененок". Фото: instagram.com/netflixuk/

Кадр из сериала "Олененок". Фото: instagram.com/netflixuk/

Главный герой сериала Ричард Гадд ранее заявлял, что ситуация с анонимностью Харви была "решена", но не объяснил, как именно. Однако он не отказывался от своих слов о том, что его жестоко преследовали.

Фиона Харви отрицала все обвинения в сталкерстве, хотя и признала, что несколько раз встречалась с Гаддом в Камдене, на севере Лондона.

Напомним, стриминговая платформа Neftlix в 2024 году выпустила мини-сериал Олененок (Baby Reindeer), который сразу стал популярным. Сюжет рассказывает о реальной истории актера и комика Ричарда Гедда (Донни Данна), преследуемого женщиной по имени Марта, которая неоднократно привлекалась к уголовной ответственности за сталкерство.

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