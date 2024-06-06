Фільм Щоденик Бріджит Джонс 4 під загрозою — причина

Голлівудські актори — Колін Ферт, Рене Зеллвегер та Патрік Демпсі. Фото: instagram.com/bridgetjones/

Зйомки нової частини історії Бріджит Джонс опинилися під загрозою. Один з головних акторів стрічки потрапив до лікарні через травму.

Про це повідомляє The Sun.

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За інформацією інсайдерів, зйомки четвертої частини стрічки про Бріджит Джонс довелося відкласти. Один із головних героїв отримав перелом, однак не уточнюється, якої саме частини тіла.

Кадри з фільму "Щоденник Бріджит Джонс". Фото: instagram.com/bridgetjones/

Інцидент стався незадовго до того, як планували відзняти сцену у шикарному ресторані Petersham Nurseries в Річмонді (Лондон). Зйомки нової частини романтичного комедійного фільму розпочалися у Великобританії кілька тижнів тому.

За інсайдерською інформацією, за найпозитивнішими сценаріями, роботу над стрічкою можуть відновити у липні.

Нова частина "Щоденника Бріджит Джонс"

Відомо, що акторка Рене Зеллвегер повернулася до ролі Бріджит. Лео Вудхолл зіграв роль її нового кохання, а Г'ю Грант повернувся до ролі Деніела Клівера.

За сюжетом нової частини, головна героїня "накине оком" на 27-річного красеня та рокзірки Лео. Бріджит освоюватиме світ соціальних мереж і додатків для знайомств після смерті свого чоловіка Марка Дарсі, якого зіграв Колін Ферт.

Її новий роман призведе до любовного трикутника, оскільки Г'ю Грнат також повернеться на екрани в ролі її колишнього коханого Деніела.

Фільм вийде в прокат у США 14 лютого 2025 року.

Нагадаємо, раніше ми писали, що голлівудський актор Джонні Депп зіграє головну роль в фільмі культового британського режисера Террі Ґілліама. А також канадський режисер Дені Вільнев відзначив успіх свого фільму "Дюна: Частина друга".