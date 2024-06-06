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Зйомки четвертої частини "Щоденника Бріджит Джонс" перенесли — причина

6 червня 2024 17:16
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Фільм Щоденик Бріджит Джонс 4 під загрозою — причина
Голлівудські актори — Колін Ферт, Рене Зеллвегер та Патрік Демпсі. Фото: instagram.com/bridgetjones/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Зйомки нової частини історії Бріджит Джонс опинилися під загрозою. Один з головних акторів стрічки потрапив до лікарні через травму.

Про це повідомляє The Sun.

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Чому зупинили зйомки "Щоденник Бріджит Джонс" 

За інформацією інсайдерів, зйомки четвертої частини стрічки про Бріджит Джонс довелося відкласти. Один із головних героїв отримав перелом, однак не уточнюється, якої саме частини тіла.

Зйомки Брыджит Джонс під питанням
Кадри з фільму "Щоденник Бріджит Джонс". Фото: instagram.com/bridgetjones/

Інцидент стався незадовго до того, як планували відзняти сцену у шикарному ресторані Petersham Nurseries в Річмонді (Лондон). Зйомки нової частини романтичного комедійного фільму розпочалися у Великобританії кілька тижнів тому.

За інсайдерською інформацією, за найпозитивнішими сценаріями, роботу над стрічкою можуть відновити у липні.

Нова частина "Щоденника Бріджит Джонс" 

Відомо, що акторка Рене Зеллвегер повернулася до ролі Бріджит. Лео Вудхолл зіграв роль її нового кохання, а Г'ю Грант повернувся до ролі Деніела Клівера.

За сюжетом нової частини, головна героїня "накине оком" на 27-річного красеня та рокзірки Лео. Бріджит освоюватиме світ соціальних мереж і додатків для знайомств після смерті свого чоловіка Марка Дарсі, якого зіграв Колін Ферт.

Її новий роман призведе до любовного трикутника, оскільки Г'ю Грнат також повернеться на екрани в ролі її колишнього коханого Деніела.

Фільм вийде в прокат у США 14 лютого 2025 року.

Нагадаємо, раніше ми писали, що голлівудський актор Джонні Депп зіграє головну роль в фільмі культового британського режисера Террі Ґілліама. А також канадський режисер Дені Вільнев відзначив успіх свого фільму "Дюна: Частина друга".

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