Настоящая звезда Болливуда — Камалия показала пышный прием на родине мужа

Певица Камалия. Фото: instagram.com/kamaliyaofficial/

Певица Камалия поделилась с фанатами подробностями визита в Пакистан. Звезда на родине своего супруга Мохаммада Захура представила новый трек.

Видео из путешествия Камалия опубликовала в своих социальных сетях.

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Недавно Камалия спела вместе со знаменитым индо-пакистанским певцом Сагиром Али Баггой (Sahir Ali Bagga). По словам артистки, музыканты посвятили эту песню будущей победе Украины в войне с Россией. На видео, которое показала фолловерам артистка, она едет в авто, а позади нее эскорт с охранниками.

"Во время съемок песни Latthay Di Chaadar я как никогда почувствовала себя настоящей звездой Болливуда. Звездам, селебрити, и политикам позволено передвигаться в Пакистане только в сопровождении вооруженной полиции. Как и положено в кино: толпы любознательных жителей — и трудности!" — комментирует Камалия.

Камалия рассказала, что держала трек почти год, но пакистанская сторона настаивала на том, чтобы выпустить песню. Композиция — современное исполнение любимой пенджабской народной классики, неотъемлемой части свадеб в Индии и в Пакистане.

Напомним, Камалия в полосатом купальнике поплавала в ледяной воде.

Ранее Камалия попала в итальянский музыкальный чарт с песней, которую писала для "Барби".