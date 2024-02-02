Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Настоящая звезда Болливуда Камалия показала пышный прием на родине экс-супруга arrow

Настоящая звезда Болливуда Камалия показала пышный прием на родине экс-супруга

2 февраля 2024 08:07
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Настоящая звезда Болливуда — Камалия показала пышный прием на родине мужа
Певица Камалия. Фото: instagram.com/kamaliyaofficial/
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Певица Камалия поделилась с фанатами подробностями визита в Пакистан. Звезда на родине своего супруга Мохаммада Захура представила новый трек.

Видео из путешествия Камалия опубликовала в своих социальных сетях.

Читайте также:

Камалия сняла клип в Пакистане

Недавно Камалия спела вместе со знаменитым индо-пакистанским певцом Сагиром Али Баггой (Sahir Ali Bagga). По словам артистки, музыканты посвятили эту песню будущей победе Украины в войне с Россией. На видео, которое показала фолловерам артистка, она едет в авто, а позади нее эскорт с охранниками.

 

"Во время съемок песни Latthay Di Chaadar я как никогда почувствовала себя настоящей звездой Болливуда. Звездам, селебрити, и политикам позволено передвигаться в Пакистане только в сопровождении вооруженной полиции. Как и положено в кино: толпы любознательных жителей — и трудности!" — комментирует Камалия.

 

Камалия рассказала, что держала трек почти год, но пакистанская сторона настаивала на том, чтобы выпустить песню. Композиция — современное исполнение любимой пенджабской народной классики, неотъемлемой части свадеб в Индии и в Пакистане.

Напомним, Камалия в полосатом купальнике поплавала в ледяной воде.

Ранее Камалия попала в итальянский музыкальный чарт с песней, которую писала для "Барби".

Пакистан
Камалия
украинские звезды
Мохаммад Захур

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:29 Ярмоленко и Буяльский обратились к Милевскому после обыска у него

27 января 2024

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 февраля — полный список

26 января 2024
Новость с видео

07:04 Кого будут мобилизовать в ВСУ с 1 февраля только по добровольному согласию — список

28 января 2024

17:18 Экс-командир "Азова" Жорин отреагировал на заявления о присоединении Закарпатья к Венгрии

24 января 2024

15:01 Генерал ВСУ заявил о необходимости снижения мобилизационного возраста мужчин

26 января 2024

23:13 ВСУ ищут специалистов — какие профессии сейчас больше всего нужны

23 января 2024

06:30Mirage-2000D: Украина хочет получить самолет, сбивший F-16

21 января 2024

10:01 Деньги на карте и налоговый контроль — какая сумма может вызвать интерес

20 января 2024

05:38 Отсрочка из-за инвалидности родителей — украинцам указали на важный нюанс

24 января 2024

19:57 Мобилизация в феврале 2024 — кого из украинских работников могут забронировать

Актуальное по теме