Настоящий джентльмен — Клаудия Шиффер поздравила красавчика-сына с днем рождения

Модель Клаудия Шиффер. Фото: Reuters

Клаудия Шиффер поделилась трогательным постом по случаю дня рождения сына. Модель воспитывает детей с мужем Мэттью Воном.

Фото звезда опубликовала в социальных сетях.

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На снимках Каспар непринужденно ходит по улицам Лондона, покуривая сигарету. На нем было длинное темное пальто, шляпа и щетина.

Сын Клаудии Шиффер. Фото: instagram.com/claudiaschiffer/

Сын Клаудии Шиффер. Фото: instagram.com/claudiaschiffer/

"Моему сыну Каспару сегодня 21 год. Он самый милый, самый заботливый, самый шаловливый, умный, сообразительный, с чувством юмора, хорошо воспитанный и спортивный. Он побеждает нас всех в теннисе, крокете, нардах, шахматах, настольном теннисе, катании на лыжах…У тебя есть все: идеальный английский джентльмен. Мама и папа гордятся. Люблю тебя", — подписала фото модель.

Коллега и подруга, Эль Макферсон, была одной из первых, кто прокомментировал и написал: "Можете ли вы поверить? На следующей неделе Саю тоже исполнится 21 год — кажется, не так давно мы встречали их вместе у ворот школы".

Сын Клаудии Шиффер. Фото: instagram.com/claudiaschiffer/

Датская модель Хелена Кристенсен также присоединилась и написала: "С днем рождения твоего прекрасного сына".

Некоторые фанаты разделились мнениями о выбор ее фотографий.

"Разве она не могла выбрать фотографии без рекламы сигарет?", написал один, а другой спросил: "Сигареты?". Но было много подписчиков Клаудии в социальных сетях, указавших, что Каспар, вероятно, просто курил для фотосессии.

Сын Клаудии Шиффер. Фото: instagram.com/claudiaschiffer/

У Клаудии и Мэтью трое детей; Каспар, Клементина, 19, и Козима, 14.

Семья проводит большую часть времени в Великобритании, где они также владеют сельской усадьбой и елизаветинским особняком в Саффолке.

"Я из большой семьи, и я всегда хотела иметь собственных детей. До того, как я встретила Мэттью, я работала без перерыва. Но когда мы собрались вместе, вдруг открылся целый новый мир. Мы с Мэтью — команда", — рассказала модель журнала Stylist.

Говоря о моменте, когда она поняла, что Мэтью был тем самым, она сказала The Guardian.

"Я никогда не находила никого столь идеального, и я просто подумала, о, идеального мужчины не существует. Потом я встретила его. У него было все, что я хотела в супруга. Он полностью меня покорил", — говорит Клаудия.

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