Справжній джентльмен — Клаудія Шиффер привітала красунчика-сина з днем народження

Модель Клаудія Шиффер. Фото: Reuters

Клаудія Шиффер поділилася зворушливим дописом з нагоди дня народження сина. Модель виховує дітей з чоловіком Меттью Воном.

Фото зірка опублікувала в соціальних мережах.

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На знімках Каспар невимушено прогулюється вулицями Лондона, покурюючи сигарету. На ньому було довге темне пальто, капелюх і щетина.

Син Клаудії Шиффер. Фото: instagram.com/claudiaschiffer/

Син Клаудії Шиффер. Фото: instagram.com/claudiaschiffer/

"Моєму синові Каспару сьогодні 21 рік. Він наймиліший, найтурботливий, найпустотливий, нарозумніший, найкмітливіший, з почуттям гумору, добре вихований і спортивний. Він перемагає нас усіх у тенісі, крокеті, нардах, шахах, настільному тенісі, катанні на лижах, більярді тощо…У тебе є все: ідеальний англійський джентльмен. Мама й тато пишаються. Люблю тебе", — підписала світлини модель.

Коллега і подруга, Ель Макферсон, була однією з перших, хто прокоментував і написав: "Чи можете ви повірити? Наступного тижня Саю теж виповниться 21 рік — здається, не так давно ми зустрічали їх разом біля воріт школи".

Син Клаудії Шиффер. Фото: instagram.com/claudiaschiffer/

Датська модель Хелена Крістенсен також долучилася і написала: "З днем народження твого прекрасного сина".

Деякі фанати розділилися щодо вибору її фотографій.

"Хіба вона не могла вибрати фотографії без реклами сигарет?", написав один, а інший запитав: "Сигарети?". Але було багато підписників Клаудії в соціальних мережах, які вказали, що Каспар, ймовірно, просто курив для фотосесії.

Син Клаудії Шиффер. Фото: instagram.com/claudiaschiffer/

У Клаудії та Метью троє дітей; Каспар, Клементіна, 19, і Козіма, 14.

Сім'я проводить більшу частину часу у Великій Британії, де вони також володіють сільською садибою та єлизаветинським особняком у Саффолку.

"Я з великої сім'ї, і я завжди хотіла мати власних дітей. До того, як я зустріла Меттью, я працювала без перерви. Але коли ми зібралися разом, раптом відкрився цілий новий світ. Ми з Метью — команда", — розповіла журналу Stylist модель.

Говорячи про момент, коли вона зрозуміла, що Метью був тим самим, вона сказала The Guardian.

"Я ніколи не знаходила нікого настільки ідеального, і я просто подумала, о, ідеального чоловіка немає. Потім я зустріла його. Він мав усе, що я хотіла від чоловіка. Він повністю мене підкорив", — говорить Клаудія.

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