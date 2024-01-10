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Стала известна подлинная причина смерти Шинейд О'Коннор

10 января 2024 10:21
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Стала известна подлинная причина смерти Шинейд О&#39;Коннор
Певица Шинейд О'Коннор. Фото: instagram.com/sineadoconnorvault/
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Полгода спустя после смерти певицы Шинейд О'Коннор стала известна причина ее смерти. Друг исполнительницы хита Nothing Compares 2 U заявил, что она умерла из-за "разбитого сердца".

Об этом пишет TMZ.

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Огласили причину смерти звездной певицы 

Шинейд скончалась в июле прошлого года в возрасте 56 лет. Представитель лондонского суда подтвердил, что смерть звезды наступила по естественным причинам. Он добавил, что расследование относительно гибели певицы закрыто.

Подтверждение было вскоре после того, как друг и продюсер певицы Дэвид Холмс заявил, что она "умерла от разбитого сердца" на фоне трагической смерти 17-летнего сына Шейна.

"Несмотря на то, что Шинейд была невероятно стойка, я полностью верю, что люди могут умереть от разбитого сердца", — сказал друг звезды.

 

О'Коннор ушла из жизни ровно через год после того, как ее 17-летний сын покончил с собой. Вскоре после смерти Шейна певица попала в больницу. Она винила себя в его самоубийстве: "В его гибели никто не виноват, не считая меня".

Незадолго до своей смерти О'Коннор опубликовал фотографию с сыном и написала: "Он был любовью всей моей жизни, светом моей души. Мы были двумя частями одной души. Он был единственным человеком, который любил меня безоговорочно".

Певица рассказывала в соцсетях, что переехала в недавно купленную "милую новую квартиру" в Западном Лондоне и планировала "писать новую музыку": она даже намекнула на будущий альбом и мировое турне.

За свою карьеру Шинейд О'Коннор выпустила десять студийных альбомов. Она прославилась в 1990 году благодаря своей кавер-версии песни Принса Nothing Compares 2 U. В 1990 году на премии Billboard Music Awards композицию назвали синглом номер один по всему миру.

Напомним, скончалась звезда сериала "Клан Сопрано".

Ранее всемирно известный актер перед суицидом потерял роль в большом проекте.

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