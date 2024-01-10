Стала відома справжня причина смерті Шинейд О'Коннор

Співачка Шинейд О'Коннор. Фото: instagram.com/sineadoconnorvault/

Через півроку після смерті співачки Шінейд О'Коннор стала відома причина її смерті. Друг виконавиці хіта Nothing Compares 2 U заявив, що вона померла через "розбите серце".

Про це пише TMZ.

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Шинейд померла у липні минулого року у віці 56 років. Представник лондонського суду підтвердив, що смерть зірки настала з природних причин. Він додав, що розслідування щодо загибелі співачки закрите.

Підтвердження було невдовзі після того, як друг і продюсер співачки Девід Холмс заявив, що вона "померла від розбитого серця" на тлі трагічної смерті 17-річного сина Шейна.

"Незважаючи на те, що Шинейд була неймовірно стійкою, я повністю вірю, що люди можуть померти від розбитого серця", — сказав друг зірки.

О'Коннор пішла з життя рівно через рік після того, як її 17-річний син наклав на себе руки. Незабаром після його смерті Шейна співачка потрапила до лікарні. Вона звинувачувала себе у його самогубстві: "У його смерті ніхто не винен, крім мене".

Незадовго до своєї смерті О'Коннор опублікувал фотографію із сином і написала: "Він був любов'ю всього мого життя, світлом моєї душі. Ми були двома частинами однієї душі. Він був єдиною людиною, яка любила мене беззастережно".

Співачка розповідала в соцмережах, що переїхала в нещодавно куплену "милу нову квартиру" у Західному Лондоні та планувала "писати нову музику": вона навіть натякнула на майбутній альбом та світове турне.

За свою кар'єру Шінейд О'Коннор випустила десять студійних альбомів. Вона прославилася в 1990 завдяки своїй кавер-версії пісні Прінса Nothing Compares 2 U. У 1990 на премії Billboard Music Awards композицію назвали синглом номер один по всьому світу.

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