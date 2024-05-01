Стала известна настоящая причина заплаканных фото Джастина Бибера
Певец Джастин Бибер заставил поклонников переживать после того, как он поделился заплаканными селфи. Но настоящая причина эмоциональных снимков не вызывает беспокойства, утверждают инсайдеры.
Об этом пишет Daily Mail.
Джастин Бибер глубоко верующий человек
30-летний певец вызвал панику у поклонников, когда опубликовал свои фотографии со слезами, которые катились по его щекам без каких-либо объяснений, что побудило многих заподозрить, что это было связано с его дружбой с рэпером Пи Дидди или его браком, в котором он испытывает проблемы с супругой Хейли Бибер.
Но инсайдер утверждал, что певец был просто переполнен эмоциями и любовью к Иисусу Христу после молитвы.
"Джастин демонстрирует свои эмоции и ни для кого не секрет, что он очень религиозный. Фотографии, которые он выложил, на которых он плачет, могли подтолкнуть поклонников к сомнениям в его благополучии и том, нет ли у него проблем в браке, но это было о его любви к Иисусу. Он молится и часто проливает слезы после погружения в свою веру, и хотя он молится и благодарит за все, что имеет в своей жизни, возникающие от всего этого эмоции высвобождаются через слезы. Он не стесняется и не смущен, поскольку хочет, чтобы люди видели его эмоции. Это помогает ему выйти из всего, через что он проходит", — говорит друг артиста.
По словам инсайдера, Бибер чувствует, что люди должны быть уязвимы, и он уязвим, и он считает, что это свидетельствует об определенной зрелости, которой он когда-то не имел. Одним словом, он считает это прекрасным.
И Джастин, и его супруга Хейли, отпраздновавшие свою пятую годовщину свадьбы в сентябре, являются благочестивыми христианами и раньше рассказывали, что их вера помогла им пережить "тяжелый" первый год брака.
В феврале отец Хейли Стивен Болдуин снова поднял вопрос об "особых проблемах", с которыми столкнулась пара. 57-летний актер попросил "помолиться за них, чтобы они овладели мудростью, защитой и приблизились к Господу".
Напомним, Джастина Бибера подловили за нежностям с Джейденом Смиттом. А супруга Джастина Бибера устроила откровенную фотосессию.
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