Стала известна настоящая причина заплаканных фото Джастина Бибера

Певец Джастин Бибер. Фото: instagram.com/justinbieber/

Певец Джастин Бибер заставил поклонников переживать после того, как он поделился заплаканными селфи. Но настоящая причина эмоциональных снимков не вызывает беспокойства, утверждают инсайдеры.

Об этом пишет Daily Mail.

Читайте также:

Джастин Бибер глубоко верующий человек

30-летний певец вызвал панику у поклонников, когда опубликовал свои фотографии со слезами, которые катились по его щекам без каких-либо объяснений, что побудило многих заподозрить, что это было связано с его дружбой с рэпером Пи Дидди или его браком, в котором он испытывает проблемы с супругой Хейли Бибер.

Певец Джастин Бибер. Фото: instagram.com/justinbieber/

Но инсайдер утверждал, что певец был просто переполнен эмоциями и любовью к Иисусу Христу после молитвы.

"Джастин демонстрирует свои эмоции и ни для кого не секрет, что он очень религиозный. Фотографии, которые он выложил, на которых он плачет, могли подтолкнуть поклонников к сомнениям в его благополучии и том, нет ли у него проблем в браке, но это было о его любви к Иисусу. Он молится и часто проливает слезы после погружения в свою веру, и хотя он молится и благодарит за все, что имеет в своей жизни, возникающие от всего этого эмоции высвобождаются через слезы. Он не стесняется и не смущен, поскольку хочет, чтобы люди видели его эмоции. Это помогает ему выйти из всего, через что он проходит", — говорит друг артиста.

По словам инсайдера, Бибер чувствует, что люди должны быть уязвимы, и он уязвим, и он считает, что это свидетельствует об определенной зрелости, которой он когда-то не имел. Одним словом, он считает это прекрасным.

И Джастин, и его супруга Хейли, отпраздновавшие свою пятую годовщину свадьбы в сентябре, являются благочестивыми христианами и раньше рассказывали, что их вера помогла им пережить "тяжелый" первый год брака.

В феврале отец Хейли Стивен Болдуин снова поднял вопрос об "особых проблемах", с которыми столкнулась пара. 57-летний актер попросил "помолиться за них, чтобы они овладели мудростью, защитой и приблизились к Господу".

Напомним, Джастина Бибера подловили за нежностям с Джейденом Смиттом. А супруга Джастина Бибера устроила откровенную фотосессию.