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Стала жертвой пропаганды антисемитизма — отец Анджелины Джоли раскритиковал ее позицию

24 июля 2024 08:14
Антонина Завадская - Редактор
Джон Войт раскритиковал Анджелину Джоли из-за ее поддержки палестинцев.
Американский актер Джон Войт. Фото: WireImage
Антонина Завадская - Редактор

Американский актер Джон Войт не согласен с убеждениями своей популярной дочери Анджелины Джоли. Он считает, что она не должна поддерживать палестинцев, ведь нет достаточной информации о военном конфликте.

Об этом он заявил в интервью Variety.

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Джон Войт критически высказался о позиции своей дочери Анджелины Джоли. Он не одобряет ее поддержку палестинцев, потому что сам на стороне Израиля. По его мнению, актера "была подвергнута пропаганде и на нее повлияли антисемиты".

Джон Войт подверг критике Анджелину Джоли. Фото: Variety
Джон Войт подверг критике Анджелину Джоли. Фото: Variety

Он долгое время был откровенным сторонником Израиля. Однак, признавал, что роль Джоли специального посла ОНН по делам беженцев повлияла и на его жизнь.

"Энджи связана с ООН, и ей нравится выступать в защиту беженцев. Но эти люди не являются беженцами", — добавил Войт.

Анджелина Джоли поддерживает палестинцев. Фото: AFP
Анджелина Джоли поддерживает палестинцев. Фото: AFP

Отец Джоли считает, что она недостаточно проинформирована о конфликте Израиля и боевиков ХАМАСа, ведь в Голливуде "понятия не имеют, что происходит". Он добавил, что американская киноиндустрия живет в собственном пузыре. Отметим, что Войт также работает в Голливуде.

"Я люблю свою дочь. Я не хочу ссориться со своей дочерью. Но дело в том, что я думаю, что на нее повлияла ООН. С самого начала с правами человека было ужасно. Они называют это правами человека, но это просто антиизраильская критика". Она не знает, каковы настоящие ставки и настоящая история", — горячо выразился он.

Джон Войт назвал Анджелину Джоли "жертвой пропаганды". Фото: Variety
Джон Войт назвал Анджелину Джоли "жертвой пропаганды". Фото: Variety

Напомним, что отец Анджелины Джоли с начала военного конфликта критикует ее поддержку палестинцев. Он неоднократно высказывался об этом в СМИ, однако сама актриса не реагирует.

Также мы рассказывали, готов ли Брэд Питт помириться с бывшей женой. Также стало известно, почему дочь актера отказалась от его фамилии. Раньше появились страшные детали развода Джоли и Питта.

Израиль Анджелина Джоли ООН Голливуд актеры зарубежные звезды Палестина критика

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