Эти актеры служат в ВСУ — кто получил повестки

Актер Максим Девизоров. Фото: Instagram/devizorov

С начала полномасштабной войны многие представители украинского шоу-бизнеса вступили в ряды ВСУ и защищают нашу страну от оккупантов. Есть и те, кто уже получил повестку, но пока их не призывали.

Новини.LIVE расскажет именно о некоторых таких знаменитостях, которые известны большинству как популярные актеры.

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Андрей Фединчик

Актер присоединился к ТрО в начале полномасштабной войны. Его жена, актриса Наталка Денисенко не рассказывает, где служит ее избранник, потому что сохраняет конфиденциальность. Накануне стало известно, что Фединчик составил завещание, в котором переписал все на свою жену.

Звездная пара воспитывает сына и редко видится во время отпусков военнослужащего. Так, например, 2024-й звездная семья встретила в Одессе. Сейчас звездному военнослужащему 39 лет.

Максим Девизоров

Актер сериалов "Первые ласточки", "Новая" Максим Девизоров также пошел защищать страну в начале полномасштабной войны. В прошлом году он получил нагрудный знак "За образцовую службу" от тогдашнего министра обороны Украины Алексея Резникова.

"Для меня честь получить это отличие! Как и честь служить в 103-й отдельной бригаде Сил территориальной обороны. Каждый день каждый из парней, с которыми мне посчастливилось за это время познакомиться и подружиться, делает все необходимое для приближения нашей победы", — прокомментировал Максим Девизоров, которому сейчас 28 лет.

Ахтем Сеитаблаев

Титулованный актер, режиссер служит художественным руководителем подразделения ТрО "Медіа" штаба командования сил ТрО. В этом месяце 51-летний уроженец оккупированного Крыма перенес операцию после травмы, полученной на полигоне.

"Это травма не такая катастрофическая, спасибо всевышнему, как, к сожалению, иногда происходит у моих побратимов. Поэтому ничего, все пройдет. Реабилитация впереди, на полигон вернусь не так скоро, как хотелось бы. Думаю за пару месяцев я вполне смогу выполнять те задачи, которые ставит командование", — отметил Ахтем.

Другие актеры

Нашу страну защищают от россиян многие другие актеры, которые служат в разных подразделениях. Также после вступления в силу нового закона о мобилизации в ряды ВСУ (с 18 мая 2024 года) вступили многие актеры из разных театров страны. Есть и те, кто получил повестки и ждут очереди. Среди них звезда сериала "Поймать Кайдаша" Тарас Цымбалюк.

Ранее он рассказывал в интервью, что если его направят на обучение, он исполнит свой гражданский долг. Сейчас Тарас гастролирует с благотворительными спектаклями, работает в других проектах и приобщается к волонтерским инициативам. Также повестки получили, в частности, актеры Роман Семисал и Ярослав Бескоровайный.

Напомним, ранее мы писали, есть ли идеал женщины у ветерана войны Александра Терена, ставшего новым героем шоу "Холостяк". Также мы рассказывали, что защитник Украины Ахтем Сеитаблаев отменил свадьбу с невестой.