Ці актори служать в ЗСУ — хто отримав повістки

Актор Максим Девізоров. Фото: Instagram/devizorov

Від початку повномасштабної війни багато представників українського шоу-бізнесу вступили до лав ЗСУ та боронять нашу країну від окупантів. Є й ті, хто отримав вже повістку, але поки їх не призивали.

Новини.LIVE розкаже саме про деяких таких знаменитостей, які відомі більшості як популярні актори.

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Андрій Федінчик

Актор долучився до ТрО на початку повномасштабної війни. Його дружина, акторка Наталка Денисенко не розповідає, де служить її обранець, бо зберігає конфіденційність. Напередодні стало відомо, що Федінчик склав заповіт, в якому записав усе на свою дружину.

Зіркова пара виховує сина і рідко бачиться під час відпусток військовослужбовця. Так, наприклад, 2024-й зіркова родина зустріла в Одесі. Зараз зірковому військовослужбовцю 39 років.

Максим Девізоров

Актор серіалів "Перші ластівки", "Новенька" Максим Девізоров також пішов захищати країну на початку повномасштабної війни. Минулого року він отримав нагрудний знак "За зразкову службу" від тодішнього міністра оборони України Олексія Резнікова.

"Для мене честь отримати цю відзнаку! Як і честь служити в 103-й окремій бригаді Сил територіальної оборони. Щодня кожен з хлопців, з якими мені пощастило за цей час познайомитися й потоваришувати, робить усе необхідне для наближення нашої перемоги", — прокоментував тоді Максим Девізоров, якому зараз 28 років.

Ахтем Сеітаблаєв

Титулований актор, режисер служить художнім керівником підрозділу ТрО "Медіа" штабу командування сил ТрО. Цього місяця 51-річний уродженець окупованого Криму переніс операцію після травми, яку отримав на полігоні.

"Це травма не така катастрофічна, дякувати всевишньому, як, на жаль, іноді відбувається у моїх побратимів і посестер. Тому нічого, все пройде. Реабілітація попереду, на полігон повернусь не так скоро, як хотілось б. Думаю за пару місяців я цілком зможу виконувати ті завдання, які ставить командування", — зазначив Ахтем.

Інші актори

Нашу країну захищають від росіян багато інших акторів, які служать в різних підрозділах. Також після набуття чинності нового закону про мобілізацію до лав ЗСУ (з 18 травня 2024 року) доєднались багато акторів з різних театрів країни. Є й ті, хто отримали повістки і чекають черги. Серед них зірка серіалу "Спіймати Кайдаша" Тарас Цимбалюк.

Раніше він розповідав в інтерв’ю, що якщо його направлять на навчання, він виконає свій громадянський обов'язок. Зараз Тарас гастролює з благодійними виставами, працює в інших проєктах та долучається до волонтерських ініціатив. Також повістки отримали, зокрема, актори Роман Семисал та Ярослав Безкоровайний.

Нагадаємо, раніше ми писали, чи є ідеал жінки в ветерана війни Олександра Терена, який став новим героєм шоу "Холостяк". Також ми розповідали, що захисник України Ахтем Сеітаблаєв скасував весілля з нареченою.