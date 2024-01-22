Стали известны имени жюри на Нацотбор Евровидения-2024
Украинцы отдали свои голоса за трех артистов, которые станут судьями на Нацотборе Евровидения-2024 . Ими стали Андрей Данилко, Джамала и Сергей Танчинец.
Об этом сообщили в "Действии".
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В приложении "Действие" свой голос за одного из кандидатов на должность жюри Нацотбора Евровидения-2024 отдали более 720 тысяч украинцев.
В тройку лидеров вышли:
- Андрей Данилко,
- Джамала,
- Сергей Танчинец.
Если победители подпишут соглашение с Общественным, станут официальными членами жюри на Нацотборе главного песенного конкурса. Именно они вместе со зрителями решат, кто будет представлять Украину на Евровидении-2024 в Швеции.
Ранее стали известны имена ведущих Нацотбора на Евровидение-2024.
Также YAKTAK и "Общественное" прокомментировали скандал по поводу плагиата сэмплов в песне LALALA.
Напомним, что музпродюсер Нацотбора-2024 прокомментировал скандал вокруг группы NAHABA.
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