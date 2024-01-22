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Стали известны имени жюри на Нацотбор Евровидения-2024

22 января 2024 11:07
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор
Стали известны имени жюри на Нацотбор Евровидения-2024
Андрей Данилко, Джамала, Сергей Танчинец. Фото: приложение "Действие"
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор

Украинцы отдали свои голоса за трех артистов, которые станут судьями на Нацотборе Евровидения-2024 . Ими стали Андрей Данилко, Джамала и Сергей Танчинец.

Об этом сообщили в "Действии".

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В приложении "Действие" свой голос за одного из кандидатов на должность жюри Нацотбора Евровидения-2024 отдали более 720 тысяч украинцев.

В тройку лидеров вышли:

  • Андрей Данилко,
  • Джамала,
  • Сергей Танчинец.

Если победители подпишут соглашение с Общественным, станут официальными членами жюри на Нацотборе главного песенного конкурса. Именно они вместе со зрителями решат, кто будет представлять Украину на Евровидении-2024 в Швеции.

Ранее стали известны имена ведущих Нацотбора на Евровидение-2024.

Также YAKTAK и "Общественное" прокомментировали скандал по поводу плагиата сэмплов в песне LALALA.

Напомним, что музпродюсер Нацотбора-2024 прокомментировал скандал вокруг группы NAHABA.

Стало известно, что Alyona Alyona попала в скандал из-за песни на "Евровидение".

Андрей Данилко
Джамала
украинские звезды
песня
конкурс
Сергей Танчинец
Евровидение-2024

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