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Стало больше плохих дней — родные Брюса Уиллиса не знают, сколько ему осталось

8 декабря 2023 12:17
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Стало больше плохих дней – родные Брюса Уиллиса не знают, сколько ему осталось
Актер Брюс Уиллис с семьей. Фото: instagram.com/demimoore/
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

В марте 2022 года семья Брюса Уиллиса сообщила, что актер уходит на пенсию после того, как у него диагностировали афазию. Теперь его бывшая жена Деми Мур и их дочери Румер, Скаут и Таллула, а также нынешняя жена Эмма и их дочери Мейбл и Эвелин пытаются проводить с ним как можно больше времени.

Об этом пишет New York Post.

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Вся семья собралась вокруг актера

Семья объединилась вокруг 68-летнего Уиллиса, борющегося с болезнью. По словам источников из окружения звезды, никто не знает, сколько ему осталось.

"У Брюса бывают хорошие и плохие дни, но за последние два месяца плохих дней гораздо больше, чем хороших. Этот опыт еще больше сблизил всю семью. Никто не знает, сколько времени осталось у Брюса, поэтому они впитывают в себя каждый миг, проведенный с им", — говорит инсайдер.

Другой источник рассказал, что члены семьи в основном живут вместе, поскольку они "все время" у него дома.

"Когда Брюсу поставили диагноз, все собрались вместе, чтобы сохранить его память о семье неприкосновенной и постоянно напоминать о том, что они любят его. Все крутится вокруг него", — сказал источник.

 

Другой инсайдер отметил, что актриса Деми Мур ответственна за объединение семьи.

"Все собрались ради Брюса. Они благодарны, что есть друг у друга", — добавляет источник.

Мучительные моменты важны, говорит источник, поскольку "иногда бывает легко забыть, что с ним что-то не так".

В феврале Уиллису диагностировали лобно-височную деменцию. В октябре создатель сериала "Агенство Лунный свет" Гленн Гордон Керон сказал, что Уиллис "не много говорит", когда он посещает его.

Напомним, жена больного Брюса Уиллиса умилила нежной фотографией с мужем.

Ранее больного Брюса Уиллиса впервые увидели после ухудшения самочувствия.

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