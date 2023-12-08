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Стало більше поганих днів — рідні Брюса Вілліса не знають, скільки йому залишилось

8 грудня 2023 12:17
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Стало більше поганих днів — рідні Брюса Вілліса не знають, скільки йому залишилось
Актор Брюс Вілліс з родиною. Фото: instagram.com/demimoore/
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

У березні 2022 року родина Брюса Вілліса повідомила, що актор іде на пенсію після того, як у нього діагностували афазію. Тепер його колишня дружина Демі Мур, їхні доньки Румер, Скаут, і Таллула, а також теперішня дружина Емма, і їхні дочки Мейбл і Евелін намагаються проводити з ним якомога більше часу.

Про це пише New York Post.

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Вся родина зібралася навколо актора

Родина об'єдналася навколо 68-річного Вілліса, який бореться з хворобою. За словами джерел з оточення зірки, ніхто не знає, скільки йому залишилося.

"У Брюса бувають хороші та погані дні, але за останні два місяці поганих днів набагато більше, ніж хороших. Цей досвід ще більше зблизив всю родину. Ніхто не знає, скільки часу залишилося у Брюса, тому вони вбирають у себе кожну мить, проведену з ним", — говорить інсайдер.

Інше джерело розповіло, що члени родини в основному живуть разом, оскільки вони "весь час" у нього вдома.

"Коли Брюсу поставили діагноз, усі зібралися разом, щоб зберегти його пам’ять про сім’ю недоторканою та постійно нагадувати про те, що вони люблять його. Все крутиться навколо нього", — сказало джерело.

 

Інший інсайдер зазначив, що акторка Демі Мур відповідальна за об’єднання сім’ї.

"Усі зібралися заради Брюса. Вони вдячні, що є один в одного", — додає джерело.

Болісні моменти часом варті уваги, говорить джерело, оскільки "інколи буває легко забути, що з ним щось не так".

У лютому Віллісу діагностували лобно-скроневу деменцію. У жовтні творець "Місячного світла" Гленн Гордон Керон сказав, що Вілліс "не багато говорить", коли він відвідує його.

Нагадаємо, дружина хворого Брюса Вілліса замилувала ніжною світлиною з чоловіком.

Раніше хворого Брюса Вілліса вперше побачили після погіршення самопочуття.

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