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Стало известно имя последнего финалиста Нацотбора на Евровидение-2024

21 декабря 2023 10:29
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Стас Кожушко
Редактор
Стало известно имя последнего финалиста Нацотбора на Евровидение-2024
Певица Анна Корченова. Фото: Instagram/anka.korchenova
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

В течение почти недели украинцы имели возможность выбрать в приложении "Дія" одиннадцатого участника Нацотбора на песенный конкурс "Евровидение-2024", который пройдет в мае следующего года в шведском Мальме. Предыдущую десятку выбрал музыкальный продюсер Дмитрий Шуров (Pianoбой). Теперь стали известны результаты голосования украинцев.

Об этом сообщает вещатель "Суспільне Мовлення", занимающийся "Евровидением" от Украины.

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Последний финалист Нацотбора

Наибольшее количество голосов, а именно 80944 (26,78%) получила ANKA с песней "Палала". Зрительное онлайн-голосование длилось с 15 по 21 декабря. За это время свой голос успели отдать более 300 тисяч украинцев.

Победительница зрительского выбора, участвовавшая в тринадцатом сезоне шоу "Голос країни", присоединилась к десяти финалистам, избранным по результатам прослушивания. Именно кто-то из них и представит Украину на "Евровидении-2024".

Полный список финалистов Нацотбора

  • alyona alyona & Jerry Heil — Teresa & Maria
  • ANKA — "Палала"
  • Drevo — Endless chain
  • INGRET — Keeper
  • MÉLOVIN — DREAMER
  • NAHABA — GLASSS
  • NAZVA — Slavic English
  • SKYLERR — Time is running out
  • YAGODY — Tsunamia
  • YAKTAK — Lalala
  • Ziferblat — Place I Call Home
Все финалисты Нацотбора на "Евровидении-2024". Фото: Суспільне Мовлення

Услышать песни десяти финалистов, избранных по результатам прослушивания, украинцы смогут в январе. Финал Национального отбора состоится 3 февраля 2024 года в формате телевизионного концерта в прямом эфире.

Напомним, ранее мы писали, когда в России проведут местный аналог конкурса "Евровидение". Также мы рассказывали, какая певица отказалась от борьбы в Нацотборе на "Евровидении-2024".

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