Стало известно имя последнего финалиста Нацотбора на Евровидение-2024
В течение почти недели украинцы имели возможность выбрать в приложении "Дія" одиннадцатого участника Нацотбора на песенный конкурс "Евровидение-2024", который пройдет в мае следующего года в шведском Мальме. Предыдущую десятку выбрал музыкальный продюсер Дмитрий Шуров (Pianoбой). Теперь стали известны результаты голосования украинцев.
Об этом сообщает вещатель "Суспільне Мовлення", занимающийся "Евровидением" от Украины.
Последний финалист Нацотбора
Наибольшее количество голосов, а именно 80944 (26,78%) получила ANKA с песней "Палала". Зрительное онлайн-голосование длилось с 15 по 21 декабря. За это время свой голос успели отдать более 300 тисяч украинцев.
Победительница зрительского выбора, участвовавшая в тринадцатом сезоне шоу "Голос країни", присоединилась к десяти финалистам, избранным по результатам прослушивания. Именно кто-то из них и представит Украину на "Евровидении-2024".
Полный список финалистов Нацотбора
- alyona alyona & Jerry Heil — Teresa & Maria
- ANKA — "Палала"
- Drevo — Endless chain
- INGRET — Keeper
- MÉLOVIN — DREAMER
- NAHABA — GLASSS
- NAZVA — Slavic English
- SKYLERR — Time is running out
- YAGODY — Tsunamia
- YAKTAK — Lalala
- Ziferblat — Place I Call Home
Услышать песни десяти финалистов, избранных по результатам прослушивания, украинцы смогут в январе. Финал Национального отбора состоится 3 февраля 2024 года в формате телевизионного концерта в прямом эфире.
Напомним, ранее мы писали, когда в России проведут местный аналог конкурса "Евровидение". Также мы рассказывали, какая певица отказалась от борьбы в Нацотборе на "Евровидении-2024".
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