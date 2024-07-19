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Стало известно, из-за чего возникли сложности в браке Бена Аффлека и Джей Ло

19 июля 2024 00:30
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Причины развода Дженнифер Лопес и Бена Аффлека - теории инсайдеров
Певица Дженнифер Лопес и актер Бен Аффлек. Фото: Reuters
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

После того, как Бен Аффлек и Джей Ло отпраздновали вторую годовщину свадьбы порознь, инсайдеры гораздо активнее заговорили о том, что помешало построить им счастливые отношения. По их мнению, есть несколько существенных обстоятельств.

Об этом пишет Page Siх.

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По источникам инсайдеров OK! Magazine, Бен Аффлек чувствует себя расстроенным и подавленным из-за того, что у них с Джей Ло ничего не вышло. Источник также добавил, что главной причиной их развода стали полярно противоположные образы жизни.

"У Дженнифер большая свита, которая ежедневно ходит за ней — видеооператоры, фотографы, ассистенты, тренеры", — говорится в сообщении источника.

Стало известно, из-за чего возникли сложности в браке Бена Аффлека и Джей Ло - фото 1
Певица Дженнифер Лопес и актер Бен Аффлек разводятся. Фото: instagram.com/jlo/

"Она пыталась дать Бену понять, что быть Дженнифер Лопес — это работа 24/7. Она — это ее бренд, она живет и дышит им, в то время как Бен может без проблем оставить свою работу, если захочет. Дженнифер очень ценит то, чем занимается", — предполагают другие инсайдеры.

Отмечается, что для 54-летней исполнительницы было настоящим шоком, когда она узнала, что Аффлек вывез свои вещи из их недавно выставленного на продажу особняка в Беверли-Хиллз, стоимостью в 60 миллионов долларов.

"Джей была в ужасе, когда вернулась и узнала, что Бен все упаковал, пока ее не было. Для нее это была настоящая пощечина", — написало один из источников после возвращения певицы из сольного турне по Европе.

Напомним, уже стало кто может заменить Бена Аффлека в жизни Джей Ло. Однако, певица продолжает поддерживать хорошие отношения с дочерью Аффлека.

США Дженнифер Лопес Бен Аффлек развод отношения актеры зарубежные звезды

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