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Стало известно, лишит ли король Чарльз ІІІ титулов принца Гарри и Меган Маркл

4 декабря 2023 10:58
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Стало известно, лишит ли король Чарльз ІІІ титулов принца Гарри и Меган Маркл
Король Чарльз ІІІ. Фото: Reuters
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Последние несколько лет королевская семья Великобритании переживает трудные времена из-за историй, которыми делится принц Гарри и его супруга в СМИ. Время от времени возникает вопрос, лишит ли король Чарльз ІІІ титулов своего сына с невесткой.

Об этом пишет Daily Mail.

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Монарх, как говорит близкий знакомый королевской семьи, никогда не лишит Гарри и Меган их титулов, несмотря на душевную боль, которую они причиняют родным.

 

Принц Гарри и Мэган Маркл. Фото: Reuters

Знающие источники сказали, что он отказывается даже думать об этом. После того, как герцог и герцогиня Сассекские резко высказались в адрес членов королевской семьи, сначала покойную королеву Елизавету, а теперь короля Чарльза неоднократно призывали официально разорвать отношения с супругами, лишив почетных титулов, которые они получили после женитьбы.

Говорят, что они даже не посещали Сассекс после свадьбы в 2018 году.

Но один инсайдер, хорошо знающий короля, говорит, что он "не каратель" и "никогда не хотел бы унизить" своего сына и невестку.

Хотя Букингемский дворец "рассматривает все варианты" в результате последнего "расистского скандала", источники настаивают на том, что отмена статуса герцога и герцогини Сассекских просто не рассматривается.

Ранее покойная королева лишила своего внука и его жену титулов Его Королевского Высочества, настаивая на том, что они не могут использовать их в своей новой коммерческой жизни.

Напомним, Меган Маркл настаивает, что не сливала имена "расистов" из королевской семьи.

Ранее биограф Меган Маркл назвал имена "расистов" в британской королевской семье.

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