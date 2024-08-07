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Стало известно, поздравила ли королевская семья Меган Маркл с днем рождения

7 августа 2024 07:00
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор
Стало известно, поздравила ли королевская семья Меган Маркл с днем рождения
Королевская семья Великобритании. Фото: Reuters
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор

Супруга принца Гарри Меган Маркл не получила поздравления от британской королевской семьи на свой 43-й день рождения. В предыдущие годы герцогиня Сассекская получала приветствия от других высокопоставленных членов монаршего клана.

Об этом пишет Daily Mail.

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Поклонники королевской семьи видят это как доказательство напряженных отношений между Сассекскими и Уэльскими, а также королем Чарльзом и королевой Камиллой. Они также не делали никаких заявлений на 42-й день рождения Меган в прошлом году; ее первый день рождения после того, как Чарльз стал королем после смерти королевы Елизаветы в сентябре 2022 года. Королевские помощники сказали, что они отмечают дни рождения только работающих членов королевской семьи в своих официальных аккаунтах в социальных сетях.

 

Меган Маркл
Меган Маркл. Фото: Reuters

 

Но это отличалось от того, что члены королевской семьи делали раньше. В январе 2020 года супруги Сассекские оставили свои должности старших членов королевской семьи, а в июне того же года, в разгар пандемии CОVID-19, переехали в США. Но Уильям и Кейт поделились сообщениями со своими миллионами подписчиков в социальных сетях через два года после их отъезда, публично поздравив супругу принца Гарри с днем ​​рождения, когда ей исполнился 41 год.

 

Принц Гарри и Меган Маркл
Принц Гарри и Мэган Маркл. Фото: Reuters

 

4 августа 2022 года Уильям и Кейт отправили Меган сообщение со своей официальной учетной записи: "Поздравляем герцогиню Сассекскую с днем ​​рождения!" Их сообщение, опубликованное в 9:01 утра, также содержало фотографию Меган в белом наряде и шляпе, сделанную во время ее визита в Великобританию несколькими месяцами ранее на празднование платинового юбилея королевы Елизаветы II.

Чарльз, тогда принц Уэльский, и Камилла, тогда герцогиня Корнуольская, также направили сообщения по случаю 41-летия Меган, написав "Поздравляем с днем ​​рождения герцогиню Сассекскую".

 

Принц Уильям с Кейт Миддлтон и их детьми
Принц Уильям с Кейт Миддлтон и их детьми. Фото: Reuters

 

После того как сложили свои полномочия, Гарри и Меган дали интервью Опре.

Интервью пары вызвало шок по всему миру, поскольку показывало степень разрыва с королевой и другими высокопоставленными членами королевской семьи. Затем они подписали контракт с Netflix и выпустили свой документальный сериал под названием "Гарри и Меган" в декабре 2022 года, прежде чем принц выпустил свою автобиографию Spare, опубликованную в январе прошлого года.

С тех пор Меган не присутствовала на коронации короля в мае 2023 года, и Гарри сидел вдали от старших членов семьи. Гарри также был в Лондоне в начале этого года на мероприятии Invictus Games, но не встретил своего отца во время его экскурсионного тура, несмотря на то, что тот был всего в трех милях в Кларенс-хаусе. Принц надеялся встретиться со своим отцом королем во время своей поездки, состоявшейся после предыдущего короткого визита в феврале после диагностики рака Чарльза.

 

Король Чарльз и королева-консорт Камилла
Король Чарльз и королева-консорт Камилла. Фото: Reuters

 

Когда в конце марта 42-летняя принцесса Уэльская объявила миру о своем диагнозе рака, герцог и герцогиня опубликовали короткое заявление для Harper's Bazar, в котором говорится: "Мы желаем ей здоровья и выздоровления".

В этом году день рождения Меган приходится на тот же день, когда вышло ее совместное интервью с принцем Гарри в CBS Sunday Morning.

Она рассказала о том, как хочет защитить своих детей от вредного контента в Интернете, после того, как рассказала, что испытала издевательства со стороны троллей в социальных сетях, когда она была беременна обоими своими детьми.

"Наши дети маленькие — им 3 и 5 лет. Они удивительны, но все, что вы хотите сделать как родители, — это защитить их. Поскольку мы видим, что происходит в онлайн-пространстве, мы знаем, что там еще много работы, и мы просто счастливы, что можем быть частью перемен", — сказала супруга принца Гарри.

Считается, что Меган провела свой день рождения в этом году, празднуя приватно с близкой семьей и друзьями, как она делала раньше. Сассекские отправятся в Колумбию, потому что принц Гарри во время поездки в Африку заявил, что планирует больше путешествовать.

Напомним, стало известно о вещи в гардеробе Меган Маркл, которая есть у каждого. Раньше мы писали, что Меган Маркл и принца Гарри не пригласили на королевский отдых.

принц Гарри Меган Маркл король Чарльз ІІІ королевская семья

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