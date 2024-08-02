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Стало известно, спасет ли смерть родного человека отношения принца Уильяма с братом

2 августа 2024 07:00
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор
Стало известно, спасет ли смерть родного человека отношения принца Уильяма с братом
Принц Уильям. Фото: Reuters
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор

Эксперты считают, что разрыв между принцами Уильямом и Гарри не разрешится из-за смерти их дяди, лорда Роберта Феллоуза. 82-летний лорд Феллоуз был личным секретарем королевы Елизаветы II и шурином Дианы. Он скончался по неизвестным причинам в понедельник, 29 июля, и план похорон не разглашаются.

Об этом пишет Daily Mail.

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В 1978 году Феллоуз женился на леди Джейн Спенсер, старшей сестре Дианы, и у них родилось трое детей — Александр, Элеонора и Лора, которая является крестной матерью принцессы Шарлотты.

 

Принц Уильям
Принц Уильям. Фото: Reuters

 

Королевский комментатор Майкл Коул сказал, что потери их дяди будет недостаточно, чтобы сблизить враждующих принцев. Смерть Роберта Феллоуза не отразится на семейной динамике, сказал он.

"Принц Уильям и принц Гарри всегда были в хороших отношениях с сестрами и братом своей покойной матери. Кроме того, что они, несомненно, выразят искренние соболезнования своей тете Джейн, двое принцев ощутят небольшое влияние, если вообще их тронет смерть их дяди. И несомненно, что они выразят свои соболезнования отдельно, и останется та  пропасть, которая открылась между ними за последние годы, по сравнению с которой Мексиканский залив является простой лужей", — сказал Коул.

 

Принц Гарри
Принц Гарри. Фото: Reuters

 

Лорд Феллоуз был важнейшим советником покойного монарха между 1990 и 1999 годами во время развода трех ее детей и смерти Дианы. Он помог королю пережить в 1992 году, когда Чарльз конфликтовал с Дианой, Эндрю расстался с Сарой, Анна развелась, Виндзорский замок сгорел, а общественно обратилось против королевской семьи. Лорд Феллоуз также отрицал заявления владельца Harrods Мохамеда Аль Файеда о том, что он участвовал в сговоре с целью убийства его сына Доди и Дианы.

Он оставался дополнительным советником Елизаветы II до ее смерти в сентябре 2022 года. Его сыграл актер Эндрю Хэвилл в сериале Netflix "Корона".

Напомним, отказ принца Гарри привезти семью в Великобританию может опечалить короля. 

принц Гарри скандал принц Уильям королевская семья

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