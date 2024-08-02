Стало известно, спасет ли смерть родного человека отношения принца Уильяма с братом
Эксперты считают, что разрыв между принцами Уильямом и Гарри не разрешится из-за смерти их дяди, лорда Роберта Феллоуза. 82-летний лорд Феллоуз был личным секретарем королевы Елизаветы II и шурином Дианы. Он скончался по неизвестным причинам в понедельник, 29 июля, и план похорон не разглашаются.
Об этом пишет Daily Mail.
Примирения не будет
В 1978 году Феллоуз женился на леди Джейн Спенсер, старшей сестре Дианы, и у них родилось трое детей — Александр, Элеонора и Лора, которая является крестной матерью принцессы Шарлотты.
Королевский комментатор Майкл Коул сказал, что потери их дяди будет недостаточно, чтобы сблизить враждующих принцев. Смерть Роберта Феллоуза не отразится на семейной динамике, сказал он.
"Принц Уильям и принц Гарри всегда были в хороших отношениях с сестрами и братом своей покойной матери. Кроме того, что они, несомненно, выразят искренние соболезнования своей тете Джейн, двое принцев ощутят небольшое влияние, если вообще их тронет смерть их дяди. И несомненно, что они выразят свои соболезнования отдельно, и останется та пропасть, которая открылась между ними за последние годы, по сравнению с которой Мексиканский залив является простой лужей", — сказал Коул.
Лорд Феллоуз был важнейшим советником покойного монарха между 1990 и 1999 годами во время развода трех ее детей и смерти Дианы. Он помог королю пережить в 1992 году, когда Чарльз конфликтовал с Дианой, Эндрю расстался с Сарой, Анна развелась, Виндзорский замок сгорел, а общественно обратилось против королевской семьи. Лорд Феллоуз также отрицал заявления владельца Harrods Мохамеда Аль Файеда о том, что он участвовал в сговоре с целью убийства его сына Доди и Дианы.
Он оставался дополнительным советником Елизаветы II до ее смерти в сентябре 2022 года. Его сыграл актер Эндрю Хэвилл в сериале Netflix "Корона".
Напомним, отказ принца Гарри привезти семью в Великобританию может опечалить короля.
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