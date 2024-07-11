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Стало известно, почему Бритни Спирс разошлась со своим бойфрендом

11 июля 2024 18:48
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Бритни Спирс разорвала отношения — в чем причина
Американская певица Бритни Спирс. Фото: instagram.com/britfaney/
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Поп-звезда Бритни Спирс недавно разошлась со своим бойфрендом. По версии инсайдеров, певица поняла его подлинные намерения отношений.

Об этом говорится в издании Page Six.

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По инсайдерской информации, принцесса поп-музыки бросила Пола Солиса около трех недель назад, поскольку поняла, что он использует ее для достижения своих корыстных целей.

Сообщается, что Спирс приказала своим телохранителям вычеркнуть Солиса из списков жителей ее коттеджного городка в Thousand Oaks в штате Калифорния.

Стало известно, почему Бритни Спирс разошлась со своим бойфрендом - фото 1
Бывший бойфренд Бритни Спирс Пол Солис. Фото: Coleman-Rayner

Источники отмечают, что звезда наконец-то увидела настоящее лицо своего бойфренда. После разрыва с Солисом к певице в дом переехал ее брат Брайан, который поддерживал ее после развода с Сэмом Асгари.

Стало известно, почему Бритни Спирс разошлась со своим бойфрендом - фото 1
Певица Бритни Спирс с братом Брайаном. Фото: FilmMagic

Певица закрутила роман с Солисом вскоре после того, как в августе 2023 года ее муж подал заявление о расторжении их брака.

Напомним, стали известны подробности ареста Джастина Тимберлейка . А раньше мы писали, сколько Бритни Спирс может зарабатывать за видео для взрослых.

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