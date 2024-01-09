Стало известно, почему Меган Маркл не появилась на "Золотом глобусе"

Герцогиня Сассекская Меган Маркл. Фото: Reuters

Герцогиня Сассекская Меган Маркл не смогла присоединиться к бывшим коллегам по сериалу "Форс-мажоры" на "Золотом глобусе". Как утверждал анонимный источник, из-за "предварительных обязательств".

Об этом пишет Daily Mail.

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Инсайдер сообщил, что герцогиня Сассекская была приглашена на мероприятие, но, к сожалению, не смогла появиться из-за других планов. Между тем Джина Торрес, сыгравшая Джессику Пирсон в американской юридической драме, сообщила, что бывшие коллеги просто "не имеют ее номера", когда ее спросили, обращался ли кто-то к бывшей актрисе.

Интервьюер спросил: "Кто-то написал Меган и сказал, что ты должна прийти на "Золотой глобус".

"У нас нет ее номера. Она будет смотреть. Она будет счастлива, что мы здесь", — сказала 54-летняя Джина Торрес, которая была на королевской свадьбе принца Гарри и Меган в 2018 году.

На вчерашней церемонии награждения ведущий Джо Кой вызвал возмущение, обратившись к паре во время своего вступительного монолога. Он начал с того, что назвал королевскую семью "богатой, белой и неблагополучной" в шутку, сравнивая "Наследников" HBO с "Короной" Netflix.

Затем, перейдя к Сассексам, Джо заметил, что паре платят "миллионы за то, что они абсолютно ничего не делают — и это только Netflix", вызвав громкий смех в зале, в том числе от генерального директора Netflix Теда Сарандоса.

Герцогиня Сассекская Меган Маркл в сериале. Фото: Shutterstock

Сообщается, что стриминговый сервис заплатил 88 миллионов фунтов стерлингов (100 миллионов долларов) за документальные фильмы 2022 года в рамках многолетнего соглашения.

Обсуждая отсутствие Меган, инсайдер "Золотого глобуса" сказал Page Six: "Мы приглашали герцогиню, но нам сказали, что, к сожалению, у нее были предварительные обязательства".

"Форс-мажоры" сначала транслировались на телеканале USA Network в течение девяти сезонов с 2011 по 2019 год. Сюжет рассказывает, как Майк Росс (Адамс) присоединился к известной юридической фирме вместе с Харви Спектером (Махт), Джессикой Пирсон (Торрес) и Луисом Литтом (Рик Гоффман), в то время как Рафферти сыграла помощницу Харви Донну Полсен. Герцогиня сыграла Рэйчел Зейн, помощницу юриста, которая становится грозным адвокатом и в конце концов выходит замуж за Майка Росса.

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