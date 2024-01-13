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Стало известно, почему Кейт Миддлтон не простилась с Елизаветой II перед ее смертью

13 января 2024 13:44
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Стало известно, почему Кейт Миддлтон не простилась с Елизаветой II перед ее смертью.
Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон. Фото: Reuters
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Принцу Гарри не сказали, что его невестка лично решила не ехать в Балморал, когда умирала королева Елизавета II. Об этом говорится в новой биографии короля Чарльза ІІІ.

Пишет Daily Mail.

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Хотя принц Гарри разозлился на своего отца в 2022 году, когда Чарльз попросил его приехать в Шотландию одного, оставив жену Меган, он, очевидно, был успокоен новостью, что Кейт тоже не уедет.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Но королевский биограф Роберт Хардман написал, что король не просил Кейт держаться подальше. Она решила остаться в коттедже Аделаида в Виндзоре со своими тремя детьми, принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи. Они начинали свою новую школу, Lambrook, 8 сентября, и герцогиня Кембриджская почувствовала, что им нужен кто-то из родителей. Супруг, принц Уильям, отправился в Шотландию, чтобы увидеть свою бабушку.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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В книге также отмечается, что, "как и покойному герцогу Эдинбургскому, королеве Елизавете II не нравилась очередь, собиравшаяся у ее постели, когда она болела".

Об этом говорится в новой биографии короля "Чарльз III: новый король, новый двор".

В то время как жизнь королевы медленно угасала, драма назревала на заднем плане. Принц Гарри был в Великобритании со своей женой Меган, когда отец лично позвонил ему, чтобы сообщить новость об ухудшении ее здоровья 8 сентября. В своих мемуарах он утверждает, что затем написал своему старшему брату сообщение об организации поездки, но Уильям не ответил.

 

"Очевидно, что принц Уильям не считал это подходящим моментом для очень тяжелого разговора, который он должен был провести со своим братом", — пишет Роберт Хардман.

По его словам, была настороженность по поводу будущей биографии Гарри, и многие в семье все еще чувствовали боль из-за "безрассудного предательства" Сассекских относительно их интервью Опре Уинфри.

Чарльз снова позвонил Гарри. Во время этого звонка, как позже утверждал принц, ему приказали приехать без Меган.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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"Мы можем легко представить страх, с которым тогдашний принц Уэльский подошел к этому вызову. Способность Сассексов обижаться была хорошо известна, и все осознавали, что любой разговор может оказаться в открытом доступе — как, собственно, и этот произошел через три месяца", — говорит Гардман.

Позже он признался, что Гарри гневался на своего отца из за Меган. Но Чарльз объяснил, что не хочет, чтобы в доме было много людей, и, кроме того, не приеднт невестка Гарри, герцогиня Кембриджская.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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"Ее точно не просили держаться подальше", — пишет биограф.

"Скорее, это было начало нового семестра в новой школе для Джорджа, Шарлотты и Луи, и она решила, что один из родителей должен быть с ними в такой важный день", — добавил он.

Он подчеркивает, что на том этапе никто не знал, насколько плоха ситуация.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by The Royal Family (@theroyalfamily)

Гарри также утверждал в мемуарах, что никто не говорил ему, что его бабушка умерла, и что ему пришлось узнавать об этом из экстренных новостей BBC на своем телефоне, когда он приземлился в Шотландии в тот вечер коммерческим рейсом.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by The Royal Family (@theroyalfamily)

"Не совсем. Член персонала дворца говорит, что король срочно пытался установить контакт со своим младшим сыном. Были неоднократные попытки дозвониться ему, но звонки не доходили, поскольку Гарри был в воздухе", — говорит Гарман.

Напомним, принц Гарри получит необычную награду.

Ранее стало известно, почему Меган Маркл не появилась на "Золотом глобусе".

принц Гарри
королева Елизавета
Кейт Миддлтон
королевская семья

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