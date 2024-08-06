Стало известно, почему Зака Эфрона срочно госпитализировали на Ибице.

Актер Зак Эфрон. Фото: Reuters.

Зак Эфрон был госпитализирован на Ибице в минувшие выходные после того, как он нырнул глубоко в бассейн на вилле, ударившись грудью о дно. В результате этого вода попала в легкие.

Об этом пишет Daily Mail.

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Инсайдеры сообщили, что 36-летний актер нырнул в бассейн во время развлечений с друзьями на испанском острове. Эфрон набрал "большое количество воды в легкие" после того, как коснулся дна бассейна. Как сообщили источники, после инцидента у актера "были признаки плохого самочувствия", после чего сотрудники службы безопасности поспешили ему помочь.

Актер Зак Эфрон. Фото: социальные сети

Зак был "на миг шокирован" и впоследствии доставлен в медицинское учреждение "в качестве профилактического мероприятия".

Медики сделали Эфрону рентгеновский снимок грудной клетки, пытаясь определить, что в его легких нет воды.

Врачи провели обследование Эфрона, но он не торопился покинуть медицинское учреждение после того, как группа фотографов в этом районе узнала, что он там, и собралась на улице.

Эфрон сфотографировался в Instagram Stories, когда тренировался на курорте, он поднимал гантели, балансируя на мяче для упражнений. Актер проинформировал поклонников о своем состоянии после поездки в больницу, сказав: "Счастливый и здоровый — спасибо за хорошие пожелания".

Ранее источник сообщил, что актера "обнаружили в бассейне два человека, работавшие на вилле, которые вытащили его из воды". Представитель Эфрона подтвердил изданию, что актер был госпитализирован "в качестве меры предосторожности" после "незначительного" инцидента и "восстанавливается нормально".

В апреле 2021 года Эфрона увидели в видео ко Дню Земли, где он засветил более квадратный подбородок и более тяжелую линию челюсти.

Это натолкнуло поклонников на предположение, что актер делал пластическую операцию.

Друг Эфрона Кайл Сэндилендс также выступил от его имени, сказав, что звезда "Спасителей Малибу" никогда не сделает такого.

"Я бы знал, если бы он делал какую-нибудь пластическую операцию", — заявил Кайл.

Напомним, Зак Эфрон представил фильм с Николь Кидман. А раньше мы писали, что сына Брэда Питта выписали из больницы.