Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Стало известно, почему Зака Эфрона срочно госпитализировали на Ибице arrow

Стало известно, почему Зака Эфрона срочно госпитализировали на Ибице

6 августа 2024 10:46
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор
Стало известно, почему Зака Эфрона срочно госпитализировали на Ибице.
Актер Зак Эфрон. Фото: Reuters.
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор

Зак Эфрон был госпитализирован на Ибице в минувшие выходные после того, как он нырнул глубоко в бассейн на вилле, ударившись грудью о дно. В результате этого вода попала в легкие.

Об этом пишет Daily Mail.

Читайте также:

Зака Эфрона два человека доставали из бассейна

Инсайдеры сообщили, что 36-летний актер нырнул в бассейн во время развлечений с друзьями на испанском острове. Эфрон набрал "большое количество воды в легкие" после того, как коснулся дна бассейна. Как сообщили источники, после инцидента у актера "были признаки плохого самочувствия", после чего сотрудники службы безопасности поспешили ему помочь.

 

Стало известно, почему Зака Эфрона срочно госпитализировали на Ибице - фото 1
Актер Зак Эфрон. Фото: социальные сети

 

Зак был "на миг шокирован" и впоследствии доставлен в медицинское учреждение "в качестве профилактического мероприятия".

Медики сделали Эфрону рентгеновский снимок грудной клетки, пытаясь определить, что в его легких нет воды.

Врачи провели обследование Эфрона, но он не торопился покинуть медицинское учреждение после того, как группа фотографов в этом районе узнала, что он там, и собралась на улице.

Эфрон сфотографировался в Instagram Stories, когда тренировался на курорте, он поднимал гантели, балансируя на мяче для упражнений. Актер проинформировал поклонников о своем состоянии после поездки в больницу, сказав: "Счастливый и здоровый — спасибо за хорошие пожелания".

Ранее источник сообщил, что актера "обнаружили в бассейне два человека, работавшие на вилле, которые вытащили его из воды". Представитель Эфрона подтвердил изданию, что актер был госпитализирован "в качестве меры предосторожности" после "незначительного" инцидента и "восстанавливается нормально".

В апреле 2021 года Эфрона увидели в видео ко Дню Земли, где он засветил более квадратный подбородок и более тяжелую линию челюсти.

Это натолкнуло поклонников на предположение, что актер делал пластическую операцию.

Друг Эфрона Кайл Сэндилендс также выступил от его имени, сказав, что звезда "Спасителей Малибу" никогда не сделает такого.

"Я бы знал, если бы он делал какую-нибудь пластическую операцию", — заявил Кайл.

Напомним, Зак Эфрон представил фильм с Николь Кидман. А раньше мы писали, что сына Брэда Питта выписали из больницы.

несчастный случай зарубежные звезды звезды Зак Эфрон

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

11:41 Украина впервые за 28 лет соревновалась на Олимпиаде в гребле на байдарке-четверке — какой результат

11:35 Нафтогаз изменил правила предоставления показателей в августе

11:23 В Молдову вместо мяса — на Одесчине разоблачили схему вывоза уклонистов

11:08 Ночная атака на Киев — Кличко сообщил, куда упали обломки ракеты

11:01 Шовковский назвал игроков Динамо, которые пропустят матч с Рейнджерс

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России - 80x80

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России

11:00 Россияне ударили по Харькову "Искандером" — в ОВА рассказали о повреждениях

11:00 Выплаты до 3 тыс. грн — от украинцев ждут заявлений на денежную помощь

10:58 В Ираке ракетами атаковали военную базу США — есть пострадавшие

10:56 Россияне продвинулись на Торецком направлении — в ISW оценили угрозы

10:54 Устраивал поджоги и диверсии на Одесчине — что грозит агенту РФ

11:41 Украина впервые за 28 лет соревновалась на Олимпиаде в гребле на байдарке-четверке — какой результат

11:35 Нафтогаз изменил правила предоставления показателей в августе

11:23 В Молдову вместо мяса — на Одесчине разоблачили схему вывоза уклонистов

11:08 Ночная атака на Киев — Кличко сообщил, куда упали обломки ракеты

11:01 Шовковский назвал игроков Динамо, которые пропустят матч с Рейнджерс

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России - 80x80

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России

11:00 Россияне ударили по Харькову "Искандером" — в ОВА рассказали о повреждениях

11:00 Выплаты до 3 тыс. грн — от украинцев ждут заявлений на денежную помощь

10:58 В Ираке ракетами атаковали военную базу США — есть пострадавшие

10:56 Россияне продвинулись на Торецком направлении — в ISW оценили угрозы

10:54 Устраивал поджоги и диверсии на Одесчине — что грозит агенту РФ

06:40 Цены на цветные металлы в Украине — сколько стоит 1 кг меди в августе

06:30 В Украине обвалились цены на кукурузу — сколько стоят зерновые в августе

5 августа 2024
Эксклюзив

18:47 Нужны ли Одессе Пушкин, Бабель и Жванецкий — скандал вокруг деколонизации

06:40 Сколько стоит металлолом в Украине — цены на 1 кг чермета в августе

Новость с видео

06:13 Повышение налогов в Украине — за что заплатим больше и почему целые отрасли могут уйти в тень

05:56 В Киеве растут цены на аренду квартир — как в столице изменилась стоимость жилья в августе

05:06 Дешевле уже не будет — как в Украине изменится курс доллара к концу лета и что на него влияет

3 августа 2024
Новость с видео

06:08 Смертельная Тиса — репортаж из реки, где гибнут десятки украинских мужчин

2 августа 2024

18:49 Провели лето взглядом — как отдыхают люди в Одессе

1 августа 2024
Эксклюзив

18:47 Смертельно ядовитые пауки в Одессе — какая опасность для горожан и туристов

Text

08:47 Спикер Херсонской ОВА объяснил, почему люди не уезжают с временно оккупированной территории

Text

08:00 Взрывы в Киеве и новое заявление Зеленского — эфир Ранок.LIVE

Text

06:39 Нардеп заявил, что около 40% экономики Украины сейчас в "тени"

Text

05:39 Жданов рассказал, какие "подъемные", денежное довольствие и бонусы получают российские военные

5 августа 2024
Text

18:39 Академгородок завалили грудами мусора после сноса МАФов — что об этом думают киевляне

Text

17:50 Заявление Буданова о наступлении россиян и защита неба F-16 — эфир Вечір.LIVE

Text

17:49 Мать подозреваемого в убийстве Фарион объяснила, почему не верит, что ее сын совершил преступление

Text

17:20 Суд Львова отклонил апелляцию по делу об убийстве Фарион — реакция отца задержанного

Text

14:46 В Черновцах психически больного мужчину сочли годным к службе, — нардеп

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России - 80x80

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России

Text

14:06 Нардеп Мазурашу прокомментировал скандал в черновицком ТЦК

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:09 Отец подозреваемого в убийстве Фарион прокомментировал задержание сына

26 июля 2024

13:08 Клименко рассекретил, о чем писал в прощальном письме подозреваемый в убийстве Фарион

1 августа 2024

08:31 Зинченко покидает Арсенал — украинца хочет подписать чемпион из популярной лиги

26 июля 2024

18:47 Где служат бывшие ограниченно пригодные, мобилизованные в ВСУ — перечень должностей

24 июля 2024

06:00 Быстрая головоломка — найдите три отличия между рисунками за 10 секунд

10:04 Зинченко выбрал новый клуб — Арсенал готовит трансфер украинца

2 августа 2024

09:01 Эвертон решил продать Миколенко — появился новый претендент на украинца

5 августа 2024

05:27 "Азову" нужны водители бензовозов – какие требования и условия

1 августа 2024

03:20 Ленивый домашний медовик за 10 минут — простой и быстрый рецепт

24 июля 2024

18:38Отдых в запрещенной зоне — как работает курортная Затока на Одесчине