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Витончена Ніколь Кідман продемонструвала розкішне декольте на презентації нової стрічки

15 червня 2024 09:14
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Витончена Ніколь Кідман продемонструвала розкішне декольте на презентації нової стрічки
Акторка Ніколь Кідман. Фото: Reuters
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Актори Ніколь Кідман і Зак Ефрон позували на прем'єрі свого фільму "Сімейна справа" в Лос-Анджелесі. Під час модного виходу на червону доріжку 56-річна Кідман вбралася у тісну блідо-рожеву сукню із корсетним ліфом без бретелей і розрізом до стегон.

Про це пише Daily Mail.

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Кідман вийшла у ніжній сукні, яку поєднала з шарфом. Зірка "Великої маленької брехні" доповнила свій стильний образ великою кількістю золотих яскравих прикрас. Вона одягла пару сережок, а також масивні браслети та каблучки з діамантами. Ефрон позував у картатому піджаку в поєднанні з брюками в тон і класичною чорною футболкою. Ефрон та Кідман зіграли головні ролі в романтичній комедії Netflix.

 

Акторка Ніколь Кідман.
Акторка Ніколь Кідман. Фото: Reuters

 

Акторка Ніколь Кідман. Фото: Reuters
Акторка Ніколь Кідман. Фото: Reuters

 

У фільмі, режисером якого є Річард ЛаГравенезе, також зіграють Кеті Бейтс, Олівія Маклін та Ієн Грегг. Історія розповідає про роман, який "спричиняє комічні наслідки для молодої жінки, її матері та боса кінозірки, коли вони стикаються з труднощами кохання, інтиму та ідентичності".

Молода жінка на ім’я Зара Форд працює на кінозірку Кріса Коула (Ефрон). Все змінюється, коли він зав'язує роман із її матір'ю Брук Гарвуд, яку грає Кідман.

Прем'єра відбулася невдовзі після того, як Ефрон розповів про те, що у фільмі з Кідман були гарячі сцени інтиму, і сказав, що це було "природно та весело".

 

Витончена Ніколь Кідман продемонструвала розкішне декольте на презентації нової стрічки - фото 3
Зак Ефрон. Фото: Reuters

 

Ефрон сказав, що з Кідман було "дуже легко" порівняно з деякий його досвідом у минулому. Прем'єра "Сімейної справи" відбудеться на Netflix 28 червня.

Нагадаємо, раніше обрали найстильнішу гостю Каннського кінофестивалю. А українська "Кім Кардаш'ян" вразила сукнею від Андре Тана у Каннах.

Ніколь Кідман
зірки
закордонні зірки
Зак Ефрон

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