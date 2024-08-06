Стало відомо, чому Зака Ефрона терміново госпіталізували на Ібіці

Актор Зак Ефрон. Фото: Reuters.

Зак Ефрон був госпіталізований на Ібіці минулими вихідними після того, як він пірнув глибоко в басейн на віллі, вдарившись грудьми об дно. В результаті цього вода потрапила в легені.

Про це пише Daily Mail.

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Інсайдери повідомили, що 36-річний актор пірнув у басейн під час розваг з друзями на іспанському острові. Ефрон набрав "велику кількість води в легені" після того, як торкнувся дна басейну. Як повідомили джерела, після інциденту актор "мав ознаки поганого самопочуття", після чого співробітники служби безпеки поспішили йому допомогти.

Актор Зак Ефрон. Фото: соціальні мережі

Зак був "на мить шокований" і згодом доставлений до медичного закладу "в якості профілактичного заходу".

Медики зробили Ефрону рентгенівський знімок грудної клітини, намагаючись визначити, що в його легенях немає води.

Лікарі провели обстеження Ефрона, але він не поспішав покинути медичний заклад після того, як група фотографів у цьому районі дізналася, що він там, і зібралася на вулиці.

Ефрон сфотографувався в Instagram Stories, коли тренувався на курорті, він піднімав гантелі, балансуючи на м’ячі для вправ. Актор поінформував шанувальників про свій стан після поїздки в лікарню, сказавши: "Щасливий і здоровий — дякую за добрі побажання".

Раніше джерело повідомило, що актора "знайшли в басейні двоє людей, які працювали на віллі, які витягли його з води". Представник Ефрона підтвердив виданню, що актор був госпіталізований "в якості запобіжного заходу" після "незначного" інциденту і "відновлюється нормально".

У квітні 2021 року Ефрона побачили у відео до Дня Землі, де він засвітив більш помітне квадратне підборіддя та важчу лінію щелепи.

Це наштовхнуло шанувальників на припущення, що актор зробив пластичну операцію.

Друг Ефрона Кайл Сенділендс також виступив від його імені, сказавши, що зірка "Спасителів Малібу" ніколи не зробить такого.

"Я б знав, якби він робив якусь пластичну операцію", — заявив Кайл.

Нагадаємо, Зак Ефрон презентував фільм із Ніколь Кідман. А раніше ми писали, що сина Бреда Пітта виписали з лікарні.