Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Стало відомо, чому Зака Ефрона терміново госпіталізували на Ібіці arrow

Стало відомо, чому Зака Ефрона терміново госпіталізували на Ібіці

6 серпня 2024 10:46
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор
Стало відомо, чому Зака Ефрона терміново госпіталізували на Ібіці
Актор Зак Ефрон. Фото: Reuters.
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор

Зак Ефрон був госпіталізований на Ібіці минулими вихідними після того, як він пірнув глибоко в басейн на віллі, вдарившись грудьми об дно. В результаті цього вода потрапила в легені.

Про це пише Daily Mail.

Читайте також:

Зака Ефрона двоє людей діставали з басейну

Інсайдери повідомили, що 36-річний актор пірнув у басейн під час розваг з друзями на іспанському острові. Ефрон набрав "велику кількість води в легені" після того, як торкнувся дна басейну. Як повідомили джерела, після інциденту актор "мав ознаки поганого самопочуття", після чого співробітники служби безпеки поспішили йому допомогти.

 

Стало відомо, чому Зака Ефрона терміново госпіталізували на Ібіці - фото 1
Актор Зак Ефрон. Фото: соціальні мережі

 

Зак був "на мить шокований" і згодом доставлений до медичного закладу "в якості профілактичного заходу".

Медики зробили Ефрону рентгенівський знімок грудної клітини, намагаючись визначити, що в його легенях немає води.

Лікарі провели обстеження Ефрона, але він не поспішав покинути медичний заклад після того, як група фотографів у цьому районі дізналася, що він там, і зібралася на вулиці.

Ефрон сфотографувався в Instagram Stories, коли тренувався на курорті, він піднімав гантелі, балансуючи на м’ячі для вправ. Актор поінформував шанувальників про свій стан після поїздки в лікарню, сказавши: "Щасливий і здоровий — дякую за добрі побажання".

Раніше джерело повідомило, що актора "знайшли в басейні двоє людей, які працювали на віллі, які витягли його з води". Представник Ефрона підтвердив виданню, що актор був госпіталізований "в якості запобіжного заходу" після "незначного" інциденту і "відновлюється нормально".

У квітні 2021 року Ефрона побачили у відео до Дня Землі, де він засвітив більш помітне квадратне підборіддя та важчу лінію щелепи.

Це наштовхнуло шанувальників на припущення, що актор зробив пластичну операцію.

Друг Ефрона Кайл Сенділендс також виступив від його імені, сказавши, що зірка "Спасителів Малібу" ніколи не зробить такого.

"Я б знав, якби він робив якусь пластичну операцію", — заявив Кайл.

Нагадаємо, Зак Ефрон презентував фільм із Ніколь Кідман. А раніше ми писали, що сина Бреда Пітта виписали з лікарні.

нещасний випадок закордонні зірки зірки Зак Ефрон

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

12:10 Без парасолі не виходьте — народний синоптик Діденко назвала регіони, які завтра накриють дощі

12:07 У Києві сталася масштабна ДТП за участі трамвая — багато постраждалих

12:01 Атлетіко після відмови Довбика витратить на трансфери понад 150 млн євро

11:56 Іран попросив у Росії сучасні системи ППО для підготовки до війни з Ізраїлем, — NYT

11:56 Сотні жителів Одеси будуть без води — адреси відключень сьогодні

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії - 80x80

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії

11:41 Україна вперше за 28 років змагалася на Олімпіаді у веслуванні на байдарці-четвірці — які результати

11:35 Нафтогаз змінив правила надання показників у серпні

11:23 До Молдови замість м'яса — на Одещині викрили схему вивезення ухилянтів

11:08 Нічна атака на Київ — Кличко повідомив, куди впали уламки ракети

11:01 Шовковський назвав гравців Динамо, які пропустять матч із Рейнджерс

12:10 Без парасолі не виходьте — народний синоптик Діденко назвала регіони, які завтра накриють дощі

12:07 У Києві сталася масштабна ДТП за участі трамвая — багато постраждалих

12:01 Атлетіко після відмови Довбика витратить на трансфери понад 150 млн євро

11:56 Іран попросив у Росії сучасні системи ППО для підготовки до війни з Ізраїлем, — NYT

11:56 Сотні жителів Одеси будуть без води — адреси відключень сьогодні

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії - 80x80

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії

11:41 Україна вперше за 28 років змагалася на Олімпіаді у веслуванні на байдарці-четвірці — які результати

11:35 Нафтогаз змінив правила надання показників у серпні

11:23 До Молдови замість м'яса — на Одещині викрили схему вивезення ухилянтів

11:08 Нічна атака на Київ — Кличко повідомив, куди впали уламки ракети

11:01 Шовковський назвав гравців Динамо, які пропустять матч із Рейнджерс

06:40 Ціни на кольорові метали в Україні — скільки коштує 1 кг міді у серпні

06:30 В Україні обвалилися ціни на кукурудзу — скільки коштують зернові у серпні

5 серпня 2024
Ексклюзив

18:47 Чи потрібні Одесі Пушкін, Бабель та Жванецький — скандал навколо деколонізації

06:40 Скільки коштує брухт в Україні — ціни на 1 кг чормету в серпні

Новина з відео

06:13 Підвищення податків в Україні — за що заплатимо більше та чому цілі галузі можуть піти в тінь

05:56 У Києві ростуть ціни на оренду квартир — як у столиці змінилась вартість житла у серпні

05:06 Дешевше вже не буде — як в Україні зміниться курс долара до кінця літа та що на нього впливає

3 серпня 2024
Новина з відео

06:08 Смертельна Тиса — репортаж із річки, де гинуть десятки українських чоловіків

2 серпня 2024

18:49 Провели літо поглядом — як відпочивають люди в Одесі

1 серпня 2024
Ексклюзив

18:47 Смертельно отруйні павуки в Одесі — яка небезпека для містян та туристів

Text

08:47 Речник Херсонської ОВА пояснив, чому люди не їдуть з тимчасово окупованої території

Text

08:00 Вибухи у Києві та нова заява Зеленського — ефір Ранок.LIVE

Text

06:39 Нардеп заявив, що близько 40% економіки України зараз у "тіні"

Text

05:39 Жданов розповів, які "підйомні", грошове забезпечення та бонуси отримують російські військові

5 серпня 2024
Text

18:39 Академмістечко завалили купами сміття після знесення МАФів — що про це думають кияни

Text

17:50 Заява Буданова про наступ росіян та захист неба F-16 — ефір Вечір.LIVE

Text

17:49 Мати підозрюваного у вбивстві Фаріон пояснила, чому не вірить, що її син вчинив злочин

Text

17:20 Суд Львова відхилив апеляцію у справі про вбивство Фаріон — реакція батька затриманого

Text

14:46 У Чернівцях психічно хворого чоловіка визнали придатним до служби, — нардеп

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії - 80x80

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії

Text

14:06 Нардеп Мазурашу прокоментував скандал у чернівецькому ТЦК

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:09 Батько підозрюваного у вбивстві Фаріон прокоментував затримання сина

26 липня 2024

13:08 Клименко розсекретив, про що писав у прощальному листі підозрюваний у вбивстві Фаріон

1 серпня 2024

08:31 Зінченко залишає Арсенал — українця хоче підписати чемпіон із популярної ліги

26 липня 2024

18:47 Де служать колишні обмежено придатні, мобілізовані до лав ЗСУ — перелік посад

24 липня 2024

06:00 Швидка головоломка — знайдіть три відмінності між малюнками за 10 секунд

10:04 Зінченко обрав новий клуб — Арсенал готує трансфер українця

2 серпня 2024

09:01 Евертон вирішив продати Миколенка — з'явився новий претендент на українця

5 серпня 2024

05:27 "Азову" потрібні водії бензовозів — які вимоги та умови

1 серпня 2024

03:20 Ледачий домашній медовик за 10 хвилин — простий і швидкий рецепт

24 липня 2024

18:38Відпочинок у забороненій зоні — як працює курортна Затока на Одещині