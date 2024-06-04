Стало известно, как Брэд Питт отреагировал на отказ дочери от его фамилии.

Актер Брэд Питт. Фото: instagram.com/bradpittofflcial/

Американский актер Брэд Питт "расстроен и знает", что его дочь Шайло подала заявление на отказ от его фамилии на свой 18-й день рождения. Как сообщает источник близкий к 60-летнему лауреату "Оскара", это еще одно свидетельство того, что он "потерял своих детей".

Об этом пишет Daily Mail.

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Если просьба Шайло будет удовлетворена, она впоследствии будет называться просто "Шайло Джоли", а не своим оригинальным полным именем "Шайло Джоли-Питт".

"Он знает и расстроен тем, что Шайло отказалась от своей фамилии. Он никогда не испытывал такой радости, как когда она родилась. Он всегда хотел дочь", — говорит инсайдер.

Питт уже был в процессе усыновления дочери, которая была частью его жизни в течение нескольких месяцев, прежде чем он и Анджелина Джоли объявили, что она беременна Шайло в январе 2006 года.

Актриса Анджелина Джоли. Фото: Reuters

В июле 2005 года Джоли уехала в Эфиопию, чтобы усыновить свою первую дочь Захару, и Питт поехал с ней в путешествие. Он собирался стать приемным отцом Захары в декабре 2005 года за месяц до того, как они с Джоли объявили о ее беременности.

"Напоминания о том, что он потерял детей, для Брэда, конечно, нелегки. Он любит своих детей и скучает по ним. Это очень грустно", — говорит инсайдер.

У Питта есть шестеро детей — 22-летний Мэддокс; 20-летний Пакс; 19-летняя Захара; Шайло; и 15-летние близнецы Нокс и Вивьен.

Сейчас актер счастлив с новой любовью Инесо де Рамон.

Ранее стало известно, что младшая дочь Питта Вивьен, являвшаяся помощницей своей матери Анджелины Джоли, когда та продюсировала бродвейскую музыкальную адаптацию The Outsiders, указала свое имя как "Вивьен Джоли" в афише шоу.

Неизвестно, законно ли Вивьен сменила свое имя, но несовершеннолетнему, вероятно, понадобится согласие родителей или смягчающие обстоятельства, чтобы получить разрешение на это до достижения 18 лет.

Захара представилась как "Захар Марли Джоли", когда в конце прошлого года присоединилась к Mu Pi женскому обществу Alpha Kappa Alpha в колледже Спелмана.

Старшие сыновья Питта и Джоли, Мэддокс и Пакс, годами публично не использовали фамилию своего отца, и оба были открыто против него.

Питт и Джоли начали публично встречаться вскоре после того, как он и его тогдашняя супруга Дженнифер Энистон объявили о разводе в 2005 году.

Звезды "Мистер и миссис Смит" годами оставались не женатыми, несмотря на то, что у них было много усыновленных и биологических детей, но они обручились в 2012 году и, наконец, поженились в 2014 году. Однако примерно через два года актриса подала на развод в 2016 году. В 2019 году они с Питтом были официально разведены. Однако с тех пор оба были вовлечены в битву за имущество и опеку.

Напомним, дочь Брэда Питта отказалась размещать его фамилию рядом со своей на афише. А ранее учитель дочери Анджелины Джоли рассказал, что из себя представляет звездная девочка в жизни.