Стало відомо, як Бред Пітт відреагував на відмову доньки від його прізвища

Актор Бред Пітт. Фото: instagram.com/bradpittofflcial/

Американський актор Бред Пітт "засмучений і знає", що його донька Шайло подала заяву на відмову від його прізвища на свій 18-й день народження. Як повідомляє джерело близьке до 60-річного лауреата "Оскара", це є ще одним свідченням того, що він "втратив своїх дітей".

Про це пише Daily Mail.

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Якщо прохання Шайло буде задоволено — вона згодом називатиметься просто "Шайло Джолі", а не своїм оригінальним повним іменем "Шайло Джолі-Пітт".

"Він знає і засмучений тим, що Шайло відмовилася від свого прізвища. Він ніколи не відчував такої радості, як коли вона народилася. Він завжди хотів дочку", — говорить інсайдер.

Пітт уже був у процесі усиновлення доньки, яка була частиною його життя протягом кількох місяців, перш ніж він і Анджеліна Джолі оголосили, що вона вагітна Шайло в січні 2006 року.

Акторка Анджеліна Джолі. Фото: Reuters

У липні 2005 року Джолі поїхала в Ефіопію, щоб усиновити свою першу доньку Захару, і Пітт приїхав з нею у подорож. Він збирався стати прийомним батьком Захари в грудні 2005 року, за місяць до того, як вони з Джолі оголосили про її вагітність.

"Нагадування про те, що він втратив дітей, для Бреда, звичайно, нелегкі. Він любить своїх дітей і сумує за ними. Це дуже сумно", — говорить інсайдер.

Пітт має шестеро дітей — 22-річного Меддокса; 20-річного Пакса, 20; 19-річну Захару; Шайло; і 15-річних близнюків Нокс і Вів'єн.

Зараз актор щасливий із новим кохання Інес де Рамон.

Раніше стало відомо, що молодша донька Пітта Вів’єн, яка була помічницею своєї матері Анджеліни Джолі, коли вона продюсувала бродвейську музичну адаптацію The Outsiders, вказала своє ім’я як "Вів’єн Джолі" в афіші шоу.

Невідомро, чи законно Вів'єн змінила своє ім'я, але неповнолітній, ймовірно, знадобиться згода батьків або пом'якшувальні обставини, щоб отримати дозвіл на це до досягнення 18 років.

Захара представилася як "Захара Марлі Джолі", коли наприкінці минулого року приєдналася до Mu Pi жіночого товариства Alpha Kappa Alpha у коледжі Спелмана.

Старші сини Пітта і Джолі, Меддокс і Пакс, роками публічно не використовували прізвище свого батька, і обидва були відкрито проти нього.

Пітт і Джолі почали публічно зустрічатися незабаром після того, як він і його тодішня дружина Дженніфер Еністон оголосили про розлучення в 2005 році.

Зірки "Містер і місіс Сміт" роками залишалися неодруженими, незважаючи на те, що у них було багато усиновлених і біологічних дітей, але вони заручилися в 2012 році і, нарешті, одружилися в 2014 році. Однак лише приблизно через два роки актриса подала на розлучення в 2016 році. У 2019 році вони з Піттом були офіційно розлучені. Однак з тих пір обидва були втягнуті у битву за майно та опіку.

Нагадаємо, донька Бреда Пітта відмовилася розміщати його прізвище поряд зі своїм на афіші. А раніше вчитель дочки Анджеліни Джолі розповів, яка насправді зіркова дівчинка у житті.