Стало известно, как дети Кейт Миддлтон восприняли ее диагноз
Инсайдеры рассказали, как сейчас чувствует себя Кейт Миддлтон после того, как у нее диагностировали рак, и как эта ситуация сказалась на их с принцем Уильямом семье. По словам источников, новость о болезни супруги застала Уильяма врасплох.
Об этом пишет US Magazine.
Разговор был тяжелым
Источники говорят, что Уильям был шокирован новостями, но быстро взял себя в руки и стал для Кейт "настоящей опорой": "Кейт быстро устает. Сейчас ей нужна поддержка Уильяма как никогда. И Уильям пытается все время быть рядом с Кейт и помогает ей во всем. День, когда семья узнала об этом, — это как раз тот день, когда принц Уильям внезапно изменил планы и не приехал на похороны своего крестного отца, короля Греции Константина", — рассказали инсайдеры.
Также источники поделились тем, как Кейт и Уильям рассказали обо всем детям. Со старшими детьми пара была более откровенной, но этот разговор был "трудным". Об этом рассказал Грант Харролд, работавший дворецким в течение семи лет, когда принцем Уэльским еще был король Чарльз III.
"Я уверен, что это был очень тяжелый разговор со старшими детьми. Для Луи разговор был более абстрактным, чем с Джорджем и Шарлоттой. Дети постарше понимают больше, поэтому с ними разговор был немного откровеннее, но, бесспорно, в положительном ключе, что очень важно. Вот почему, когда вы смотрите на фотографию Кейт с тремя детьми, у вас на глазах появляются слезы. Матери такой разговор очень важен, и Шарлотта с Джорджем окажут ей хорошую поддержку", — говорит Грант.
42-летняя Кейт в своем видеообращении тоже упомянула об этом, отметив, что им "нужно было время, чтобы объяснить все Джорджу, Шарлотте и Луи".
Отсутствие Кейт Миддлтон на публике с самого Рождества после операции на брюшной полости стало поводом для многочисленных теорий заговора, вплоть до предательства Уильяма, его внебрачного ребенка и даже смерти Кейт.
Ранее рак также был обнаружен у короля Чарльза III: на фоне болезни он временно отошел от исполнения королевских обязанностей.
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