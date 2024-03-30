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Стало известно, как дети Кейт Миддлтон восприняли ее диагноз

30 марта 2024 07:40
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Стало известно, как дети Кейт Миддлтон восприняли ее диагноз.
Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон. Фото: Reuters
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Инсайдеры рассказали, как сейчас чувствует себя Кейт Миддлтон после того, как у нее диагностировали рак, и как эта ситуация сказалась на их с принцем Уильямом семье. По словам источников, новость о болезни супруги застала Уильяма врасплох.

Об этом пишет US Magazine.

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Разговор был тяжелым

Источники говорят, что Уильям был шокирован новостями, но быстро взял себя в руки и стал для Кейт "настоящей опорой": "Кейт быстро устает. Сейчас ей нужна поддержка Уильяма как никогда. И Уильям пытается все время быть рядом с Кейт и помогает ей во всем. День, когда семья узнала об этом, — это как раз тот день, когда принц Уильям внезапно изменил планы и не приехал на похороны своего крестного отца, короля Греции Константина", — рассказали инсайдеры.

 

Принц Уильям и принцесса Уэльска. Фото: Reuters
Принц Уильям и принцесса Уэльская. Фото: Reuters

Также источники поделились тем, как Кейт и Уильям рассказали обо всем детям. Со старшими детьми пара была более откровенной, но этот разговор был "трудным". Об этом рассказал Грант Харролд, работавший дворецким в течение семи лет, когда принцем Уэльским еще был король Чарльз III.

"Я уверен, что это был очень тяжелый разговор со старшими детьми. Для Луи разговор был более абстрактным, чем с Джорджем и Шарлоттой. Дети постарше понимают больше, поэтому с ними разговор был немного откровеннее, но, бесспорно, в положительном ключе, что очень важно. Вот почему, когда вы смотрите на фотографию Кейт с тремя детьми, у вас на глазах появляются слезы. Матери такой разговор очень важен, и Шарлотта с Джорджем окажут ей хорошую поддержку", — говорит Грант.

 

Принц Уильям с детьми. Фото: Reuters
Принц Уильям с детьми. Фото: Reuters

42-летняя Кейт в своем видеообращении тоже упомянула об этом, отметив, что им "нужно было время, чтобы объяснить все Джорджу, Шарлотте и Луи".

 

Принцесса Уэльская с детьми. Фото: Reuters
Принцесса Уэльская с детьми. Фото: Reuters

Отсутствие Кейт Миддлтон на публике с самого Рождества после операции на брюшной полости стало поводом для многочисленных теорий заговора, вплоть до предательства Уильяма, его внебрачного ребенка и даже смерти Кейт.

Ранее рак также был обнаружен у короля Чарльза III: на фоне болезни он временно отошел от исполнения королевских обязанностей.

Кейт Миддлтон
принц Джордж
принц Уильям
королевская семья

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