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Стало известно, как на самом деле снимали культовый "Один дома"

16 декабря 2023 17:13
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Стало відомо, як насправді знімали культовий "Сам удома"
Актер фильма "Один дома". Фото: Shutterstock
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

"Один дома" считается самым популярным рождественским фильмом всех времен, но многие зрители не знают о закадровой истине. Американский создатель контента Talk2Pops в TikTok показал серию откровений о культовом семейном любимце 1990 года.

Об этом пишет Daily Mail.

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Блогер объяснил, как был сделан снег из картофельных хлопьев, а также подробно рассказал, насколько все трюки были настоящими. Остальные пользователи социальных сетей были шокированы такими фактами.

@talk2pops_

My chikdhood is ruined 😂😂 i found these facts out watching documentary on netflix!! #greenscreen

♬ Home Alone – Main Theme - John Williams

"А вы знали, что большая часть снега в "Один дома" на самом деле была картофельным пюре? На земле не было снега, поэтому они сделали рулоны белого материала и картофельных хлопьев, чтобы имитировать падающий снег для миссис МакКаллистер, которая наконец возвращается домой во время вьюги", — говорится в ролике.

 

Кадр из фильма "Один дома". Фото: TikTok
Кадр из фильма "Один дома". Фото: TikTok

"Но, то, что меня действительно поразило, так это то, что все эти годы я думал, что Кевин смотрел настоящий фильм", — говорит он, ссылаясь на черно-белый фильм, который Кевин смотрит, когда один дома, с убийством и знаковой репликой: "Оставь сдачу, ты, грязное животное".

Блогер объясняет: "Оказывается, они снимали это только для фильма. Дом в реальности расположен в Виннетке, штат Иллинойс. Большую часть фильма даже не снимали дома. Они построили целый комплекс в местной средней школе. И не говоря уже о том, что это была та сама школа, в которой снимали фильм "Выходной день Ферриса Буллера".

Блогер добавил: "Большинство трюков в фильме были настоящими".

 

Кадр из фильма "Один дома". Фото: TikTok
Кадр из фильма "Один дома". Фото: TikTok

Переходя к интервью с одним из дублеров, тот сказал: "Я впервые упал на лестнице. Никто не говорил мне, как выдержать падение. Я просто бросился так далеко, как мог".

А другой добавил: "Это было совсем не смешно. Это было ужасно".

Исполнительный продюсер Скотт Розенфелт сказал: "Эти падения были очень тяжелыми. Падения на гвозди, раскачивание банок с краской и все такое. И если это не сработает, ты должен сделать это снова".

Фредди Хайс, координатор трюков в фильме, добавил: "Один из моих любимых трюков в фильме — это когда два грабителя заходят прямо по главной лестнице и оба падают. Ни колодок, ни проводов, ни матрицы. Это было просто реально".

В ролике показывают, как была снята импровизированая сцена, где Кевин кричит после того, как впервые применил средство после бритья.

"Он должен был ударить себя по лицу, а потом остановиться и закричать. Но он держал руки на щеках дольше, потому что это было по-детски", — говорят создатели картины.

Напомним, звезда "Один дома" через 33 года воссоединилась со своей киномамой.

Ранее стало известно, что игроки реалити-шоу "Игра в кальмара" угрожают Netflix судебным иском.

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