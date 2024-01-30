Стало известно, какое восстановление ждет Кейт Миддлтон после операции

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон. Фото: Reuters

Принцесса Уэльская вышла из больницы после операции на брюшной полости, но эксперты говорят, что ее путь к выздоровлению дома только начался. 42-летняя Кейт покинула лондонскую клинику через 14 дней и сейчас вернулась домой, в коттедж Аделаида в Виндзорском парке, к своему мужу и троим детям.

Об этом пишет Daily Mail.

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Хотя инсайдеры дворца говорят, что она стремится вернуться к работе "быстрее", принцесса еще не вернется к нормальной жизни, поскольку они с принцем Уильямом сосредоточены "на семье, а затем на ежедневной работе".

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон. Фото: Reuters

В советах специалистов по возобновлению после операции на брюшной полости сказано, что после крупной операции с большим разрезом нужно два-три месяца, чтобы иметь возможность комфортно передвигаться.

Но это будет скорее, если процедуру провели через замочную скважину. Пациентам, перенесшим серьезную операцию на брюшной полости, настоятельно не рекомендуется поднимать тяжелее веса полного чайника – примерно 4,4-6,6 фунта (2-3 кг). Также может потребоваться два года, чтобы прочность брюшной стенки вернулась в прежнее состояние.

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон. Фото: Reuters

Королевская особа взяла перерыв от официальных обязательств до Пасхи и может выполнять любую необходимую работу со своей кровати, а ее возврат к выполнению государственных обязанностей будет зависеть от медицинской консультации.

Ее супруг, принц Уильям, взял на себя дополнительные родительские обязанности и взял перерыв в работе. Когда появилась новость о том, что Кейт выписали, спикер Кенсингтонского дворца сказал: "Принцесса Уэльская вернулась домой в Виндзор, чтобы продолжить восстановление после операции. Она хорошо прогрессирует. Принц и принцесса хотят поблагодарить всю команду лондонской клиники, особенно преданному медицинскому персоналу, за заботу, которую они оказали".

Ранее высказывались опасения, что продолжительность пребывания Кейта в эксклюзивной лондонской клинике свидетельствует о "серьезности" процедуры.

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон с супругом и детьми. Фото: Reuters

Точные подробности состояния принцессы не разглашаются, но дворец ранее заявил, что это не связано с раком и что Кейт хотела, чтобы ее личная медицинская информация оставалась конфиденциальной.

Хотя постельный режим рекомендован всем выздоравливающим после инвазивной операции, врачи также подчеркивают важность покоя, чтобы избежать истощения мышц, и постепенного возвращения к активному образу жизни в соответствии с состоянием.

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон. Фото: Reuters

Принц Уильям является "практичным" отцом, и его регулярно видят у школьных ворот школы Ламбрук в Беркшире, куда он возит принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи.

Ожидается, что родители Кейт Кэрол и Майкл Миддлтон и братья и сестры Пиппа Мэттьюз и Джеймс Миддлтон также помогут Кейт и ее семье пережить следующие несколько месяцев.

Семья живет в коттедже "Аделаида" в Виндзорском Хоум Парке, и ее поддерживает их персонал, в том числе верная няня уже давно работающая там, Мария Тереза Туррион Борралло.

Напомним, королю Чарльзу сделали операцию.

Ранее принц Гарри и Меган Маркл отреагировали на операцию Кейт Миддлтон.